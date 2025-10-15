Choque entre una camioneta de Coopser y una moto en Rómulo Naón: un hombre fue hospitalizado
Durante el mediodía de este martes, una camioneta de la Guardia de la cooperativa colisionó con una motocicleta en inmediaciones del obrador de Rómulo Naón. El conductor del rodado menor fue trasladado al Hospital para evaluar sus lesiones. Policía Científica y personal de Tránsito trabajaron en el lugar.
Durante el mediodía de este martes, un accidente de tránsito tuvo lugar en Rómulo Naón, entre Irlanda y Maino, en inmediaciones del obrador de la Coopser.
Por razones que se tratan de establecer, una camioneta de la Guardia de la cooperativa colisionó contra una motocicleta que era guiada por un hombre mayor de edad.
Producto del choque, el motociclista debió ser asistido y trasladado por la ambulancia al Hospital Emilio Ruffa, donde constatarán la gravedad de sus lesiones.
Personal policial y de la Dirección de Tránsito monitoreaban la zona, controlando la circulación de vehículos. Policía Científica fue convocada para practicar las pericias de rigor correspondientes.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión