Durante el mediodía de este martes, un accidente de tránsito tuvo lugar en Rómulo Naón, entre Irlanda y Maino, en inmediaciones del obrador de la Coopser.

Por razones que se tratan de establecer, una camioneta de la Guardia de la cooperativa colisionó contra una motocicleta que era guiada por un hombre mayor de edad.

Policía Científica fue convocada para practicar las pericias de rigor.

Producto del choque, el motociclista debió ser asistido y trasladado por la ambulancia al Hospital Emilio Ruffa, donde constatarán la gravedad de sus lesiones.

Personal policial y de la Dirección de Tránsito monitoreaban la zona, controlando la circulación de vehículos.

