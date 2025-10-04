En la tarde de este viernes, se produjo un accidente en la intersección de las calles Independencia y Carlos Noseda.

Una ambulancia concurrió al lugar tras un llamado al servicio de emergencias 107, donde colisionaron una camioneta Toyota blanca, conducida por un masculino de 39 años de edad, y una moto Keller 110 cc.

En el rodado menor circulaban un hombre de 41 años, acompañado por una joven de 21.

Como resultado del impacto, el conductor de la moto fue trasladado por la ambulancia del Hospital Subzonal San Pedro.

Su acompañante se presentó por sus propios medios en la Guardia del nosocomio y ambos fueron atendidos por los médicos, que determinaron que presentaban lesiones de carácter leve.

