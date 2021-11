Chevallier informó que el micro de las 7.00 ahora sale 6.10 y que hubo un “error de comunicación”: van a devolver el dinero

Este martes en Radio Cuarentena, usuarios del servicio de Chevallier expresaron sus quejas porque cuando llegaron a la Terminal para tomar el micro de las 7.00 se encontraron con que había salido a las 6.10 y nadie les había avisado.

Publicidad

El referente de la agencia local de la empresa explicó que hubo una desinteligencia respecto de la modalidad de comunicación con quienes tenían pasaje obtenido con anterioridad, por lo que se comprometieron a reintegrar el dinero de los boletos de quienes no pudieron viajar.

“Estos días no estoy trabajando, porque estoy operado. No estaba al tanto de que iba a quedar gente sin boleto y sin viajar”, señaló Mauro, el coordinador de la agencia local de Chevallier en la Terminal.

“Lamentablemente es una cadena. Una persona se olvidó de avisar a los supervisores de la agencia que había pasajeros en este micro, el chico que me cubre va a abrir para el micro de las 6.10 y se va, porque no es horario de atención, no hay movimiento. Entonces con esos dos errores pasó esto”, explicó.

El responsable de la agencia aseguró que “es la primera vez que pasa” desde que él está, desde hace 16 años, en la tarea y que “siempre a personas que han llegado tarde o hay algún tipo de problemas siempre se ha resuelto”.

El agenciero explicó que el micro de las 7.00 de la mañana sale a las 6.10 desde el 1 de noviembre, “a pedido de los pasajeros, que quieren salir más temprano para Buenos Aires”.

Quienes obtuvieron el pasaje en la boletería local podrán recuperar el dinero en la propia agencia. Aquellos que hayan adquirido el pasaje de manera online deberán reclamarlo por esa vía, explicó el representante de Chevallier.

Señaló que para los próximos días hay boletos vendidos para las 7.00 de la mañana y que están procurando comunicarse con los pasajeros para ponerlos al tanto.

“Esperemos que no vuelvan a pasar este tipo de cosas. La gente que viaja desde la boletería de San Pedro sabe que siempre le encontramos solución a los inconvenientes”, señaló.