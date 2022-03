Celso Cejas y la derrota de la lista oficialista en las elecciones de la Liga Sampedrina: “Los clubes habrán votado a conciencia”

A la lista que encabezó Celso Cejas en las elecciones de la Asamblea General Ordinaria de la Liga Sampedrina (LDS) le faltó un voto para asumir en la Mesa Directiva. Tras la derrota frente a la nómina de Fernando Essers 8 a 7, el máximo referente del oficialismo aseguró que se quedó “tranquilo” y le deseó “mucho éxito a la otra gestión”.

Publicidad

“Creo que los clubes habrán votado a conciencia y habrán elegido lo mejor. Hicimos lo que teníamos que hacer. Nos comprometemos en lo que nos gusta. Estuvo parejo, no había grandes diferencias entre las dos listas y suerte a los que les toca conducir las listas y que sea lo mejor para el deporte de San Pedro”, expresó a La Opinión.

Cejas dijo que desconoce porqué “los clubes” no los “acompañaron en su totalidad”, pero aclaró que en los días anteriores él no se reunión con ninguno aunque otros integrantes de su nómina que tenía a los directivos Carlos Jaime y Diego Mastaglio: “En su momento dije que personalmente no hice campaña en ningún lado porque creía que era entrar condicionado y por ahí la otra gente sí. Está bien, no hay problemas, nos conocemos todos, tenemos una trayectoria dentro del fútbol de San Pedro”.

Al ser consultado sobre si la presencia de funcionarios de la Municipalidad en la otra lista fue determinando en la elección, el exdirigente de La Esperanza reconoció que le llegaron “un montón de rumores” pero que desconoce su veracidad. “Yo estuve en los clubes y todos les debemos algún favor a (Cecilio) Salazar. Si fue así, no lo puedo asegurar. Cada uno sabrá como votó y será porque los convencieron”, concluyó.

Essers, delegado local de Sadaic y expresidente de la Liga Infantil (LDI) durante cuatro años y de Mitre; tiene de vicepresidente al exmandatario de la LDS y actual director de Parque Automotor de la Municipalidad, Carlos García. La secretaria del grupo de trabajo es Laura Monfasani, también secretaria de Género del Gobierno local; Mauro Millet es prosecretario; Pablo Cabrera tesorero; y el presidente del Consorcio de Gestión del puerto, exconcejal y exfutbolista, Eliseo Almada, el pro.