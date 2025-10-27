Una nueva estafa piramidal tipo esquema Ponzi relacionada con presuntas inversiones en criptomonedas está en la mira de la Justicia y tiene a sampedrinos involucrados.

La plataforma Zunkets IFC está bajo investigación penal preparatoria en la capital de la provincia de San Juan y ya hay otros municipios en alerta, incluso en la provicnia de Buenos Aires y en la región, porque nadie puede acceder a sus activos, tal como ocurrió con Rainbowex en su momento.

En San Juan hay alrededor de 120 casos en investigación y está confirmado que en San Pedro había al menos dos personas que, junto a otra de San Nicolás, coordinaban grupos de captación de "inversores" bajo una modalidad de engaño igual a la de "la China".

Zunkets prometía ganancias de entre el 1 y el 3 por ciento diario en dólares. Al igual que Rainbowex, había que ingresar vía referencia, con 50 o 100 dólares, según el grupo, como "inversión inicial" en USDT para "comprar y vender acciones".

El rastreo de los servidores y el contacto principal de la plataforma, al igual que Rainbowex, terminan en Singapur. Como advirtió en su momento el especialista en delitos informáticos Mauro Eldritch, para este tipo de fraudes se utilizan paquetes similares, que van cambiando de nombre.

Zunkets IFC había sido analizada por sitios especializados en criptomonedas y trading, que la calificaron de altísimo riesgo: sin licencias válidas, sin registros oficiales ni información regulatoria veraz.

Como ocurrió con "la China", la plataforma dejó de funcionar y todos los usuarios se vieron imposibilitados de hacer retiros, por lo que perdieron lo que invirtieron y las presuntas ganancias que veían en pantalla.

En uno de los grupos de la zona aparecen al menos dos personas de San Pedro como administradores y La Opinión confirmó que hubo muchos sampedrinos que pusieron dinero en la plataforma, aun tras la experiencia Rainbowex y la de Crypto Master.

La plataforma se cayó, los responsables dejaron de responder. "Estoy ganando 50 dólares por día con unos traders con sede en Singapur", le dijo un santafesino a un familiar de San Pedro. Estaba operando con Zunkets IFC. "El mismo cuento de la China", le advirtió. No le hizo caso y perdió todo.