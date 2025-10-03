En La Opinión & Sin Galera decidimos continuar con el casting de movileros para seguir premiando a los sampedrinos que se animen a enviar sus propios móviles.

Esta semana, Mauricio fue testigo de un accidente ocurrido en la zona portuaria, donde el conductor de una camioneta Ford F-100 perdió el control y terminó encajado en la zanja.

Tras notar que la situación fue debido al estado de las calles de la zona, no dudó en grabar un video para reportar la situación, por lo que automáticamente se convirtió en participante del concurso.

Si vos también querés participar enviá un video al WhatsApp 329 479958. El móvil puede ser un accidente, un robo, o cualquier momento insólito o problemática que veas en la calle, en tu barrio o en tu propia casa.

Todos los sábados en Sin Galera, el programa de Lilí Berardi, que se emite de 9.00 a 13.00 por APA 91.5 y por nuestro canal de YouTube Sin Galera Lilí Berardi, premiaremos a los movileros concursantes con diversos premios.

Además, todos los móviles compiten por el premio mayor: una estadía para dos personas por cinco noches en el Hotel Club House de Villa Carlos Paz, de La Ideal Turismo cuyos ganadores serán anunciados a fin de año.

¡A estar atentos y a participar!

