Maximililano “Pillo” Troche, segundo detenido por el asesinato de Sandra Nouet, se entregó el viernes pasado en la DDI tras permanecer prófugo de la Justicia una semana y aseguró en su declaración indagatoria que es inocente del crimen del que está acusado como coautor junto a Franco “el Rosarino” Neyra.

Sostuvo que no tiene trato con la familia de Sandra Nouet, y que la única referencia es que alguna vez le compró perros pitbull a Toto, el yerno de la mujer asesinada.

"Pillo" aseguró que quiere “que se haga justicia y que todo salga a la luz; que el que lo hizo, lo pague”.

Dijo que no conoce la casa y que se enteró de lo ocurrido el martes 30 de abril pasadas las 20.00 porque escuchó ambulancias y policías, puesto que estaba en la casa de su hermana y su cuñado, a pocas cuadras de Sargento Selada al 2500.

Pillo Troche declaró que desde la mañana y hasta alrededor de las 18.30 estuvo en su domicilio, en La Laguna al 1900. A esa hora se fue a lo de su hermana, con su novia y otro amigo.

Indicó que estaban esperando que empiece el partido de Boca cuando escucharon la ambulancia y salieron a ver qué pasaba, como casi todos los vecinos de la zona.

El crimen ocurrió en Sargento Selada al 2500.

El jueves siguiente al asesinato, la DDI allanó una casa en Benefactoras Sampedrinas al 2500 donde aprehendieron a su novia y secuestraron un arma calibre 22, de iguales características a la homicida. Desde ese día, tenía orden de detención y estaba prófugo.

Así se lo recomendó el abogado Diego Jeanmarie, reconocido penalista de Baradero, a quien fue a consultar tras ese allanamiento donde secuestraron el arma.

"Me dijo que me profugue seis meses hasta que te den la pericia del arma, luego presentante", contó.

En desacuerdo con la propuesta, puesto que no quería permanecer escondido por "algo que no hice", según relató en su declaración, Troche buscó a otro abogado. "Traté de buscar número de uno que vivía en Rosario, luego me dieron el de Cordara", señaló.

Por eso, cuando se presentó en la DDI lo hizo con el patrocinio de Paulo Cordara, expolicía y abogado penalista hermano del chofer del dirigente sindical y político Pablo Ansaloni, asesinado por sicarios rosarinos en Colón.

Troche fue alojado en la DDI San Nicolás tras la indagatoria.

Pillo Troche no tiene trabajo estable. Su medio de vida es la venta ambulante de fruta, algo que hace de manera esporádica porque, según declaró, le gusta disfrutar de la vida y de su familia, por lo que trabajar es algo que hace "cuando puedo o quiero", dijo.

Además, percibe asignaciones sociales y lo ayuda su familia, informó. Pillo Troche, que en octubre cumplirá 33 años, vive con su padre, su madre y un hermano.

Aseguró que no tuvo ni tiene adicciones y que no entiende por qué lo nombran a él como parte del asesinato.

Sobre el arma secuestrada en Benefactoras Sampedrinas al 2500, donde aprehendieron a su novia, dijo que "la única arma" que tuvo fue "una pistola 1125".

Respecto de la relación con Franco Neyra, alias "El Rosarino", dijo que su único vínculo fue "de enemistad" porque él vivía en una casa que Pillo quería para residir cuando fue excarcelado tras cumplir condena por robo a mano armada.

"Le efectué un disparo con un arma que me prestaron, pero no le di. Eso fue cuando salí de la cárcel. Lo amenacé para que no denuncie", relató. El arma era un revólver calibre 32.

Desde entonces, dijo, entre ellos "quedó todo mal" y no había contacto. “No se llevaban con el Pillo”, dijeron escuetamente familiares de Neyra el día de su declaración indagatoria, en la que dijo que a él lo detuvieron “por el apodo” y que tampoco tiene nada que ver con el asesinato.