Caso Joaquín Corvalán: el oficialismo votó en contra del pedido de informes de la oposición

Este jueves hubo sesión en el Concejo Deliberante y el tema que generó debate entre los bloques que representan al oficialismo y la oposición fue el caso Joaquín Corvalán, el joven de 29 años que falleció en el Hospital producto de una peritonitis no detectada a tiempo.

El Frente de Todos había elevado un pedido de informes para que el Gobierno de Cecilio Salazar explique, entre otras cuestiones formales, si tomó medidas “para evitar que vuelvan a sucederse hechos similares cuando ha quedado claro que podría haberse evitado la muerte, de haber sido detectada la patología con anterioridad”.

La redacción de ese punto del proyecto fue lo que argumentó el presidente del bloque Juntos por el Cambio, Iván Paz, para informar en el recinto que no acompañarían el expediente, por lo que no alcanzaron los votos y el pedido de informes fue rechazado.

Paz aseguró que además de ese punto del articulado había otras “afirmaciones” en los considerandos que no tenían referencia y que el proyecto, así redactado, “no es serio” y que “prejuzga”, por lo que la bancada oficialista votó en contra.

El concejal Martín Baraybar, vocero de la oposición, se mostró ofuscado por la decisión del oficialismo. “Si en este ámbito no podemos discutir estos temas, para qué estamos. ¿Para poner nombres a las calles? Si no lo quieren acompañar, no lo acompañen. Pero ¿En serio es por la redacción de un considerando?”, dijo y pidió: “Vayan a hablar con la familia”.

“Lo redactamos de esta manera porque así nos lo dijo la familia y le creemos”, sostuvo Baraybar y señaló: “Pensé que no íbamos a discutir por este tema, que nos iba a sensibilizar a todos. Estamos hablando de la muerte de un chico que dejó a su mujer y sus hijos”.

Patricia Rocca recogió el guante para asegurar que en el bloque Juntos por el Cambio también estaban sensibilizados por el tema. “No somos de manera, nosotros también sentimos terriblemente esta muerte”, dijo la concejala.

Además, contó que desde la bancada oficialista quieren “saber si los médicos que estamos tomando son todos idóneos, si tienen un buen nivel de profesionalismo, un montón de cosas que estamos averiguando por otras vías”.