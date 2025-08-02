El club Náutico recibirá al Campeonato Argentino de Medio Fondo el fin de semana del 16 y 17 de agosto en el que competiran kayakistas de todo el país.

Participarán las categorías Cadetes, Junior, Senior y Máster, tanto en la rama femenina como masculina. Los deportistas competirán en embarcaciones C1, K1 y K2.

Por otro lado, las categorías promocionales, que competirán fuera del campeonato oficial, serán: Preinfantil, Infantil y Menores. Estas pruebas se desarrollarán en embarcaciones C1, K1, K2 y 430.

La competencia se desarrollará sobre un circuito de 5000 metros, en modalidad pista, con largadas desde las 9.00.

