Candela Vázquez no se detiene: jugó dos finales en el Nacional de Pilar y fue campeona en dobles

Candela Vázquez sigue sumando finales en su agitado calendario deportivo y este sábado disputó dos en el segundo Nacional para la división U14 femenina que se jugó en el club Sociedad Hebraica de Pilar con organización de la Asociación Argentina de Tenis (AAT). La del certamen individual la perdió y la de dobles, la ganó.

Publicidad

En el primero, la sampedrina no pudo con Sol Arraya Guidi, tercera preclasificada, que la superó 6/3 7/6 y se vengó de la definición que una semana atrás perdió en la Copa de la Confederación Sudamericana (Cosat) U14 en Brasil cuando ambas ya se habían clasificado al The U14 Championships que organizará All England Lawn Tennis & Croquet Club (AELTC) entre el 3 y 10 de julio en Wimbledon y coincidirá con el desarrolló del Grand Slam para profesionales.

En su camino al duelo decisivo Vázquez, principal favorita porque lidera el ranking nacional de la categoría, eliminó en primera ronda a Malena Molina por un doble 6/0: a Emily Zornada 6/1 6/0; en cuartos de final a Clara Markus 6/3 6/2; y en semifinales a Joaquina Zapata, cuarta favorita, 6/3 6/2.

En dobles, Vázquez y Arraya Guidi hicieron dupla y fueron campeonas al superar en la definición a Mora Carrocera y Zapata 7/5 6/3. En el primer juego eliminaron a Martina Barale y Camila Navarro 6/1 6/0; en el siguiente a Bianca Baldoncini y Luana Denise Cáceres por un doble 6/2; y en semifinales a Katia Bula y Zornada 6/0 6/0.

El próximo objetivo de la joven tenista local, que cuando regresa a San Pedro entrena en el hotel Howard Jhonson Marinas con Germán Dalonzo, será un Sudamericano fuera del país en el que, al igual que en la Copa de la Confederación Sudamericana (Cosat) que ganó recientemente en Brasil y en la que se clasificó para el The U14 Championships, compartirá la Selección Argentina con Arraya Guidi, Luna Cinalli, Benjamín Chelia, Dante Pagani y José Fernández.

Candela atraviesa un momento excepcional que heredó del 2021 y mejoró a principios de este en su primera gira por Sudamérica donde logró los títulos en single y dobles en la Copa Indervalle en Cali, Colombia; llegó a cuartos del Guayaquil Bowl de Ecuador en singles y fue subcampeona en dobles; en el Regatas Bowl en Chosica, en las afueras de Lima en Perú, se quedó con la corona en el torneo individual y fue segunda en el de por parejas; y en la Juniors Cup en Porto Alegre, Brasil, ganó los dos campeonatos.