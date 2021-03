Candela Raviola, a días de competir en el Sudamericano: “Quiero meterme en una final”

Candela Raviola está a días de cumplir un sueño y de hacer historia para San Pedro. Con apenas 14 años, será parte de la Selección Argentina que competirá en el Sudamericano Absoluto que tendrá lugar entre el 16 y 20 de marzo en el natatorio del Parque Roca en Capital Federal.

La nadadora de Pescadores entrena en el natatorio Juan José Sánchez bajo las órdenes de Sebastián Estévez y el domingo se incorporará al plantel que concentrará en un hotel porteño. Allí, vestirá los mismos colores que sus “ídolas”, por caso Delfina Pignatiello, Virginia Bardach, Andrea Berrino y Julia Sebastián, entre otras.

La pequeña de 14 años dialogó con La Opinión y contó cómo se prepara para el certamen internacional y qué objetivos tiene para las pruebas de 50, 100 y 200 metros espalda. Además, habló de las expectativas que hay en el equipo nacional femenino con su participación a tan temprana edad y admitió que se sorprendió de la convocatoria.

– ¿Cómo te preparas para el Sudamericano?

-Con mucho entusiasmo, la semana pasada estuve entrenando tres veces al día, seis veces a la semana.

Esta semana previa al Sudamericano es una semana de descarga.

– ¿Qué objetivos tenés?

-Tratar de ir a bajar mi marca personal, que es poder lograr un récord argentino de mi categoría y poder meterme en una final. Yo me siento entrenada para las tres pruebas, ojalá logre meterme en la final de los 50 y los 100 metros espalda.

– ¿Te sorprendió haber sido convocada?

-Si, no hubiera esperado nunca clasificar a un Sudamericano absoluto teniendo 14 años.

Raviola nadando espalda, una de sus especialidades. Foto: La Opinión.

– ¿Qué significa compartir equipo con las mejores nadadoras de Argentina?

-Se siente una alegría muy grande, imagínate que son mis ídolas y las número uno de Argentina. Las conozco, las he visto en torneos y en los dos selectivos clasificatorios para el Sudamericano. Nunca pude hablar con ellas, las admiro desde lejos en la pileta, jaja.

– ¿Tuviste algún contacto con el entrenador de la Selección Argentina previo a sumarte el plantel?

-Lo conozco de entrenamientos, tuvimos la semana pasada un Zoom donde hizo la presentación del equipo y nos comentó las posibilidades del Sudamericano para cada uno.

– ¿Qué expectativas tienen ellos con tu participación?

-Tienen todas las expectativas que yo logre meterme en una final, no sé si en un podio.

– ¿Cómo es Sebastián Estévez como entrenador y que hablaron sobre el Sudamericano?

-Seba es un gran entrenador, me ayuda a mejorar siempre, a buscar mis errores, a trabajarlos y corregirlos. Lo que él me dijo es que es una oportunidad para no desaprovechar, que hay veces que el tren pasa una vez en la vida. No me quiero olvidar de Dani (Daniela Villa) que no siendo mi entrenadora se preocupa y esta siempre pendiente de mi.