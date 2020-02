Camino a Tokio 2020: "A los Juegos Olímpicos van los mejores", reclamó Julio Alsogaray

Julio Alsogaray sigue enojado porque la Federación Argentina de Yachting (FAY) le quitó lo que ganó en el agua que fue el Selectivo para los Juegos Olímpicos Tokio 2020 y utilizó Facebook para descargarse mientras busca diferentes alternativas de reclamo con el objetivo de revertir una decisión polémica pero no fuera de un controvertido reglamento que se diagramó con más recovecos de lo habitual.

No bien se publicó el comunicado con el que la FAY le dio su única plaza a Francisco Guaragna y Juan Pablo Cardozo fue mencionado como suplente, el sampedrino manifestó "a dedo no" en clara alusión a que la determinación fue direccionada. Incluso, un rato antes y previo al fallo, siempre a través de su cuenta de la red social, expresó: "Contundente el selectivo para Tokio 2020, ¿qué dudas tienen?".

En las últimas horas, el deportista de 39 años volvió a hablar por el mismo medio y fue contundente: "A los Juegos Olímpicos van los mejores, y yo gané el Selectivo ampliamente, le pese a quien le pese. Tengo que ir". Además, se hizo dos preguntas: "¿Ya estaba arreglado desde antes? ¿Qué gracia tiene ir sabiendo que no sos el mejor de tu país”? La última, referencia a Francisco Guaragna que fue quien recibió el cupo con Juan Pablo Cardozo de suplente, ambos jóvenes con mucha proyección pero que todavía están detrás de Alsogaray en su nivel.

En el comunicado de su decisión que publicó el miércoles por la noche, la FAY indicó: "Atento el texto del Reglamento del Selectivo para ocupar la plaza olímpica Tokio 2020 ya obtenida y los resultados del Campeonato Mundial de la clase en donde el primer clasificado argentino obtuvo la posición 46ª (N. de R.: fue Alsogaray) sin ingresar en la flota de Oro ni clasificar dentro de los primeros quince países, es potestad de esta Federación designar al deportista que considere tenga mayor proyección a futuro. Esto es así, toda vez que ninguno de los deportistas cumplió con el requisito del selectivo de estar posicionado dentro de los 15 primeros países en el mundial de la categoría celebrado en Australia. La mejor posición fue la 27ª lejos del objetivo establecido".

Además, la FAY explicó que el 17 de febrero realizó una reunión de comité ejecutivo en la que se analizó la situación y se le consultó a "todos los consejeros con voto, entrenadores y deportistas de reconocida trayectoria" aunque no los identificó: "Realizada esta consulta, y con el respaldo de 16 consejeros y una objeción se decide designar representante olímpico para la categoría laser a Francisco Guaragna y como su suplente en esta posición a Juan Pablo Cardozo".

En septiembre de 2019, la FAY publicó el reglamento del Selectivo para entregar su única plaza a los Juegos Olímpicos que consiguió Guaragna en el Mundial 2019. En él informó que se tenían en cuenta los puntos que los timoneles sumen en la Semana de Buenos Aires 2019, el Argentino de Quilmes del mismo año y el Mundial que concluyó el domingo en Australia donde el sampedrino fue el mejor albiceleste con el cuarto puesto en la flota de Plata. En el primero, el atleta de 39 años surgido en Náutico quedó primer mientras que en el segundo fue escolta de Francisco Renna. En total, entre los tres certámenes, acumuló 151 puntos contra 218 de Renna, 233 de Guaragna, 267 de Tomás Pellejero, 308 de Juan Pablo Cardozo y 382 de Juan Pablo Bisio quien estuvo en los Juegos Panamericanos Lima 2019.

Aunque la diferencia a favor de Alsogaray fue muy amplia, la institución presidida por Luis Fernando Velasco tenía como aval para poner en duda su participación una cláusula que está en el reglamento: "Si en el campeonato Mundial de Australia el primer clasificado en dicho Mundial no clasifica dentro de los primeros 15 países clasificados, la FAY tendrá la potestad de designar al deportista que considere tenga mayor proyección a futuro".

En ese cotexto, el atleta de San Pedro tenía como principal oposición que no es un "proyecto a futuro" sino que, caso contrario, anunció que se retira en 2020 y, de no revertirse la decisión de la Federación Argentina, no volverá a navegar oficialmente. En contrapartida, Guaragna, de 23 años, ganó la plaza para el país en el Mundial 2019 que se realizó en Japón (en Enoshima, la misma cancha de regatas en la que serán los Juegos Olímpicos) gracias a que fue 14º y en el de Australia se ubicó séptimo en la flota de Plata, detrás de Alsogaray. Cardozo, en tanto, se ubicó cuarto en el Selectivo, pero en 2019 fue campeón del Mundial U19 en Split, Croacia. Renna, por su parte, también fue descartado a pesar de que quedó como escolta en el Selectivo.

En diálogo con la agencia Télam el 19 de febrero, el atleta local lo definió como "una injusticia total": "Fue clarísima la diferencia de nivel que hubo en el Mundial y en todo el Selectivo. Me robaron mi lugar. Pusieron a chicos que le falta nivel. Estoy llorando de bronca".

La Federación Argentina dio muchas explicaciones de por qué Julio Alsogaray, a pesar de que es el mejor en la clase, no irá a Tokio 2020 y el representante nacional en la clase láser será otro después de tres eventos consecutivos porque el sampedrino estuvo en Beijing 2008, Londres 2012 y Río de Janeiro 2016. Incluso, en su afán de ser olímpico por cuarta vez invirtió varios dólares de su bolsillo para viajar a Melbourne y, si bien cumplió en lo deportivo, se quedó sin nada. En ese sentido, paradójicamente, la entidad expresó: "Queremos destacar que esta determinación no tiene la intención de menoscabar el gran esfuerzo realizado por todos y cada uno de los deportistas que a través de su esfuerzo personal participaron de todos los entrenamientos como un equipo unido y llegaron hasta Australia para disputar este mundial".