Callejón Pascual: colocarán cestos y carteles para frenar el arrojo de basura
Luego de reiterados reclamos por la acumulación de residuos y la quema de basura, dispondrán medidas, acompañadas por el uso de cámaras de seguridad para identificar y sancionar a quienes arrojen desechos en la zona.
Tras los múltiples reclamos por parte de vecinos del callejón Pascual, colocarán cestos para arrojar basura y carteles que recuerden que la acción está prohibida.
La problemática, expuesta por los frentistas en reiteradas oportunidades, recae en la irresponsabilidad de personas que llegan en vehículos y tiran indiscriminadamente sus residuos.
Durante la mañana de este lunes, el móvil de Lo Que Importa recorrió la zona y encontró varios focos ígneos dispuestos a metros de Lucio Mansilla, que provocaban una gran humareda.
Para evitar que sigan arrojando plásticos, ropa vieja, neumáticos usados y todo tipo de elementos, desde Servicios Públicos informaron que colocarán cestos y carteles, que recuerden que arrojar basura está prohibido.
Además de la señalización, la zona cuenta con cámaras de seguridad, por lo que aquellos que lleguen a depositar sus residuos en la vía pública se enfrentarán a una sanción económica.
