Tras los múltiples reclamos por parte de vecinos del callejón Pascual, colocarán cestos para arrojar basura y carteles que recuerden que la acción está prohibida.

La problemática, expuesta por los frentistas en reiteradas oportunidades, recae en la irresponsabilidad de personas que llegan en vehículos y tiran indiscriminadamente sus residuos.

El humo en la zona, producto de la quema de los residuos.

Durante la mañana de este lunes, el móvil de Lo Que Importa recorrió la zona y encontró varios focos ígneos dispuestos a metros de Lucio Mansilla, que provocaban una gran humareda.

Colocarán carteles en la zona.

Para evitar que sigan arrojando plásticos, ropa vieja, neumáticos usados y todo tipo de elementos, desde Servicios Públicos informaron que colocarán cestos y carteles, que recuerden que arrojar basura está prohibido.

Además de la señalización, la zona cuenta con cámaras de seguridad, por lo que aquellos que lleguen a depositar sus residuos en la vía pública se enfrentarán a una sanción económica.

