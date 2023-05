Britos se reunirá con Milei: el libertario propuso al excomisario como candidato a gobernador

El candidato a presidente de la Nación Javier Milei, diputado libertario y referente de La Libertad Avanza, propuso al excomisario de San Pedro y actual intendente de Chivilcoy Guillermo Britos que lo acompañe en las elecciones como candidato a gobernador por la provincia de Buenos Aires.

Britos y Milei se reunirán la semana que viene y de ese encuentro saldrá la confirmación respecto lo que por lo pronto es una propuesta del libertario, que se ocupó de anunciar en los medios que quiere al excomisario como su candidato para competir en territorio bonaerense.

“Es cierto que me ha ofrecido Javier Milei ser su candidato a gobernador, pero no hay nada definido, no había nada para hacer ningún anuncio todavía”, dijo por su parte Britos a los medios de Chivilcoy que lo consultaron luego de que los medios nacionales difundieran el plan de Milei.

“Hemos estado hablando, hay coincidencias”, agregó el excomisario y consideró “un honor” que “uno de los tres candidatos a la presidencia” lo quiera para gobernador bonaerense. “Es un reconocimiento al trabajo, a nuestra historia”, señaló.

La reunión de la semana que viene será clave para ese armado político. “Veremos si coincidimos en todo lo que hay que coincidir como para formar un acuerdo electoral”, aseguró Britos en Chivilcoy, donde cumple su segundo mandato como jefe comunal.

“Estamos próximos a cerrar y a anunciar en estos días que nuestro candidato a gobernador va a ser Guillermo Britos, que al margen de ser intendente de Chivilcoy es un comisario con 30 años de trabajo destacado, condecorado, que carga con dos tiros encima peleando con los delincuentes”, dijo Milei.

Guillermo Britos es oriundo de Chivilcoy, nacido en la localidad de Moquehuá. En San Pedro le tocó ser titular de la Comisaría en tiempos difíciles como la crisis económica de fines de los 90 y principios de los 2000, y su paso por la ciudad es recordado.

En Chivilcoy también había dejado huella como jefe de la Policía en tiempos en los que gobernaba el peronismo liderado por Florencio Randazzo, con Ariel Franetovich como intendente. Desde allí, tras algunas desavenencias, recaló en la jefatura de Mar del Plata y luego encabezó la de Lanús.

En 2011 fue electo diputado provincial en la lista que armó Francisco De Narváez como aspirante a la gobernacón de la alianza Unión para el Desarrollo Social, que tenía a Ricardo Alfonsín como candidato a presidente.

Cuatro años más tarde, Britos ganó la intendencia de Chivilcoy con una lista del frente Unidos por una Nueva Alternativa (UNA), con Sergio Massa como candidato a presidente y Felipe Solá como aspirante a la gobernación.

En 2019, junto con otros referentes del Frente Renovador que se integraron al armado de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, Britos se sumó a las filas de la alianza Consenso Federal que llevaron a Roberto Lavagna y a Juan Manuel Urtubey como fórmula presidencial, con el bolivarense Eduardo “Bali” Bucca como candidato a gobernador.

Tras el triunfo del Frente de Todos, lideró un grupo de intendente vecinalistas que buscaban ubicarse “por fuera de la grieta”, entre los que estuvo un tiempo Cecilio Salazar. En 2021, Britos llevó una lista propia, Primero Chivilcoy, que a pesar de la boleta corta se impuso en las elecciones contra las del Frente de Todos y Juntos.