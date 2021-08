Brisa Ercoli, ganadora en Los 8 escalones: “Me viene genial para afrontar los gastos de estudio”

Los sampedrinos se sorprendieron este lunes por la noche cuando en el programa Los 8 escalones que conduce Guido Kaczka en canal Trece apareció Brisa Ercoli, una chica de 19 años que desde San Pedro participó en el piso y ganó un millón de pesos.

La sampedrina ya se aseguró su premio y esta noche se emitirá su participación por los dos millones: buscará otro millón de pesos en un concurso televisivo de preguntas y respuestas de cultura general que es uno de los shows más vistos de la pantalla chica en la actualidad.

Este martes, Brisa habló en Radio Cuarentena para contar su experiencia en el programa y celebrar su logro que, aseguró, le permitirá solventar los gastos de la carrera de Educación Física que estudia en Buenos Aires.

“Primero que nada me inscribí porque siempre miro el programa de Guido”, informó la joven de 19 años. En su casa “siempre pegaba alguna que otra respuesta” y eso la impulsó a averiguar cómo participar. “Ellos me llamaron, me hicieron algunas preguntas y fui”, contó.

A Brisa se le complicó mantener las expectativas frente sus amigos y conocidos debido a que el programa salió al aire el lunes, pero había sido grabado con anterioridad.

“Me tocó la peor parte porque, grabé todo el viernes y no pude decir nada durante todo el finde, me moría de las ganas de decir que gané”, reveló. De la misma manera, la emisión de esta noche ya fue grabada, pero no puede contar qué ocurrió así que habrá que estar frente a la pantalla a las 21.00.

Brisa Ercoli la ganadora del millón de pesos en “Los 8 escalones”

Una vez que el programa fue emitido, para Brisa todo fue alegría puesto que recibió muchos mensajes: “Me llenaron con un montón de mensajes re lindos de mucha gente que no conozco y me dijeron ‘nos hiciste llorar’ y eso me emociona”, dijo.

“Estoy estudiando en Capital y me viene genial para afrontar los gastos de estudios”. Brisa Ercoli

Brisa comentó en Radio Cuarentena que tiene pensado destinar el dinero que ganó en el programa a sus estudios para colaborar con su mamá. Egresada del Instituto Nuestra Señora del Socorro, estudia profesorado de Educación Física en Buenos Aires pero debido a la pandemia cursa de forma virtual.

También planea con ello hacer crecer un poco más su emprendimiento de baño y paseos caninos que inició en 2019, con el que cubre sus gustos y necesidades. “Me imagino bien, encaminada, me dedico a juntar más clientes. Me hice un lugarcito en casa por ahora para trabajar”, contó.