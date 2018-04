Basualdo dijo que no amenazó "a nadie" y que hay una "operación policial y política" en su contra

El parte policial de este domingo informó acerca de la detención de un hombre de 33 años que amenazó a su expareja, que lo había denunciado por violencia de género y que tenía una medida de exclusión perimetral, entre cuyas prendas se secuestró un arma blanca.

La Opinión reveló que se trataba del dirigente barrial, excandidato a concejal y referente local del Movimiento Barrios de Pie, Oscar "Patón" Basualdo. Fuentes del caso aseguraron que había esperado la hora en que vencía la vigencia de la perimetral para hacer efectiva la amenaza y que la Fiscalía analizaba qué hacer al respecto.

Tras recuperar su libertad, a las 14.00, Basualdo envió un mensaje con su descargo, en el que hizo un relato distinto al oficial. "Jamás amenacé a nadie", sostuvo en medio de advertencias hacia este medio respecto de la noticia publicada este domingo pasado el mediodía.

"Lleguée de mi trabajo 5.30 AM y, preparando mis cosas para ir de pesca, fui interseptado por móvil de policía a cargo de la jefa, en donde fui parado por el ciclomotor y donde me secuestraron el mismo por no llevar la documentacion", relató.

Tal como hizo cuando lo detuvieron —a los agentes policiales les gritaba: "A ustedes los mandó Cecilio"—, Oscar Basualdo aseguró que hay una "operacón" ensu contra "por parte de autoridades policiales y politicas" y acusó: "Por parte del intendente Cecilio Salazar".

"No era un cuchillo era una pinza de pescar", dijo respecto al "arma blanca tipo navaja" que informó la polícía le fue secuestrada de entre sus ropas. "Jamás estuve a favor de la violencia y permanentemente lucho para sacar chicos y mujeres de la calle y que en lugares con violencia sean tratados", refiró el referente local de Barrios de Pie.