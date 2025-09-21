El viernes por la noche en el gimnasio José Geoghegan, Náutico cayó por 70-62 ante Argentino de Pergamino por la sexta fecha de la zona norte B2 del Pre-Federal.

Los más destacados en el elenco sampedrino fueron Federico Aldama y Maximiliano Lococo, que sumaron 17 y 16 puntos respectivamente.

Con esta derrota, el Celeste finaliza la primera ronda sin victorias. En la próxima fecha le tocará quedar libre y en la octava jornada será local de Belgrano de San Nicolás.

