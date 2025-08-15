Este viernes desde las 21.00 en San Nicolás, Náutico comienza su quinta participación consecutiva en el Pre-Federal organizado por la Federación Bonaerense de Básquet.

Su rival será Belgrano, que también integra la Zona Norte B2. En el misma grupo del elenco sampedrino están Somisa de San Nicolás; Argentino, Comunicaciones y Juventud de Pergamino; y Colón de Chivilcoy.

En la mañana de este viernes, el club presentó de manera oficial su participación. Directivos del club y la subcomisión, Samuel Panatteri, el entrenador del equipo, y los jugadores Joaquín Gómez y Federico Aldama estuvieron presentes en el evento de cara a lo que será esta nueva travesía para el básquet sampedrino.

Náutico comienza su participación en el Pre-Federal 2025.

Panatteri, que está por afrontar su tercera experiencia como primer entrenador en este certamen, dijo que las expectativas ‘’son altas'' y focalizó en que la clave para hacer un buen papel es ‘’hacerse fuerte de local y tratar de robar algunos puntos de visitante''.

Gómez y Aldama resaltaron la tarea del equipo en la primera parte del año, en la que fue subcampeón del torneo apertura de la Asociación de Básquet Zárate-Campana, y se mostraron ‘’entusiasmados por participar de nuevo'' en el certamen que en 2021 los tuvo como finalistas.

Samuel Panatteri vuelve a aestar al mando de Náutico en un Pre-Federal.

Como refuerzos, Náutico reincorporó a Leandro Bordoy y sumó a Franco Bonelli y Martino Sánchez, ambos provenientes de Defensores Unidos de Zárate que ocuparán plazas U21 y U19.

El formato de competencia depara que los primeros dos de la zona obtendran una plaza para disputar la Liga Federal, mientras que el tercero y cuarto jugaran un repechaje para acceder a la tercera categoría del básquet nacional.

