Este viernes por la noche, Náutico visitó a Belgrano de San Nicolás en la primera fecha del Pre-Federal organizado por la Federación Bonaerense de Básquet.

El Celeste se enfrentó a un rival de jerarquía que sacó el partido adelante gracias a sus individualidades y ganó por 82 a 64.

Los más destacados en el cuadro sampedrino fueron Leandro Bordoy y Felipe Sánchez, con 20 y 17 unidades anotadas respectivamente.

En la próxima fecha, los dirigidos por Samuel Panatteri se enfrentan a Colón de Chivilcoy en condición de local.

