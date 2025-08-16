Básquet: Náutico perdió en su debut en el Pre-Federal 2025
El equipo sampedrino cayó en San Nicolás por 82-64 ante Belgrano. En la próxima fecha, recibe en San Pedro a Colón de Chivilcoy.
Este viernes por la noche, Náutico visitó a Belgrano de San Nicolás en la primera fecha del Pre-Federal organizado por la Federación Bonaerense de Básquet.
El Celeste se enfrentó a un rival de jerarquía que sacó el partido adelante gracias a sus individualidades y ganó por 82 a 64.
Los más destacados en el cuadro sampedrino fueron Leandro Bordoy y Felipe Sánchez, con 20 y 17 unidades anotadas respectivamente.
En la próxima fecha, los dirigidos por Samuel Panatteri se enfrentan a Colón de Chivilcoy en condición de local.
