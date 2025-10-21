Los torneos de básquet de la liga local llegaron a la etapa final y ya están definidos los seis equipos que competirán por el campeonato en cada una de las tres categorías en que se divide el Departamento de Básquet Amateur del Norte de Buenos Aires (Debanba).

Ads

La organización planificó para el año un solo torneo "largo", de ida y vuelta, con equipos de San Pedro, Baradero, Gobernador Castro y Río Tala, y lleva el nombre de Horacio "Mono" Leiva, jugador y dirigente de Pescadores fallecido en diciembre del año pasado.

Este lunes, con el triunfo de Agricultores sobre MaxiMitre en el tercer partido de la serie de semifinales de +35, quedaron definidas todas las llaves.

Ads

El Tractor enfrentará en las finales a Mitre, que una vez más llega a esta instancia y buscará su sexto campeonato consecutivo en la categoría.

En primera femenino, Pescadores reforzó su equipo para la segunda fase del torneo y venció a Atlético Baradero para enfrentar en la final a Sportivo Baradero, que dejó atrás a Náutico y jugará su sexta final.

Ads

En primera masculino, el último campeón, Atlético Baradero, enfrentará a Mitre en las finales. El Negro venció en semifinales a Pescadores y el Rojo hizo lo propio con Agricultores.

Puede interesarte