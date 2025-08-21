La familia Cáseres Martínez pide colaboración con materiales para reforzar la estructura de la barranca y evitar el derrumbe de tres casas de la zona de Bajo Cementerio, en San Martin 3498. En caso de querer ayudar comunicarse al 3329 30-1118 o enviar donaciones al alias mtz.vanee

Ads

🤗 GRACIAS LA OPINIÓN & SIN GALERA

Te dimos una mano, ahora danos una mano.

Tu aporte nos ayuda a seguir prestando este servicio a todos nuestros vecinos.

👉🏻 https://link.mercadopago.com.ar/graciaslaopinion

Ads

👉🏻Alias: laopinionsp

🤩 O suscribite desde $1.500.- mensuales 👉🏻 https://bit.ly/SoyParteYApoyo

Ads





Puede interesarte