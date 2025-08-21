Familia pide colaboración para evitar el derrumbe de su vivienda en Bajo Cementerio
La familia Cáseres Martínez pide colaboración con materiales para reforzar la estructura de la barranca y evitar el derrumbe de tres casas de la zona de Bajo Cementerio, en San Martin 3498. En caso de querer ayudar comunicarse al 3329 30-1118 o enviar donaciones al alias mtz.vanee
