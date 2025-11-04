Luego de los reclamos de vecinos del callejón Pascual, dos conductores que fueron captados mientras tiraban basura en la zona fueron multados.

Tras reuniones con los frentistas, desde la secretaría de Servicios Públicos dispusieron, en principio, algunas medidas que pretender evitar que personas arrojen elementos en el callejón.

En principio colocarán cestos para arrojar residuos y dispondrán de cartelería, que advierta sobre la posible sanción a la que se enfrentarán quienes no cumplan con lo enunciado en el artículo 225 de la ordenanza 3884/85, es decir el Código de Faltas.

La presencia de cámaras de seguridad en la zona permitió que, hasta el momento, dos conductores fueran multados por arrojar diversos elementos sobre las zanjas del callejón.

En imágenes captadas por el sistema de monitoreo, se ve el momento en el que una camioneta, que circulaba sobre Lucio Mansilla, dobla y avanza unos metros.

Al llegar a un zanjón, el conductor se baja, abre la caja del vehículo, comienza a tirar bolsas y posteriormente se retira.

En una situación similar, se le labró la multa correspondiente a otra persona que fue captada en el momento que descargaba residuos en la zona.

