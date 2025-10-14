La autopsia practicada en el cuerpo del hombre de 69 años que falleció el domingo por la noche tras un incendio que se desató en su casa de General Pueyrredón 469 estableció que no hubo situación traumática extra en el deceso.

El cuerpo no presentaba lesiones ni signos de violencia, por lo que, en principio, se descarta la participación de terceros en la situación que derivó en el incendio y posterior fallecimiento.

Durante la pericia forense se tomaron muestras que fueron enviadas a laboratorio para confirmar fehacientemente los indicios que permiten estimar cómo se produjo la muerte.

Todo indica que Hugo Heraldo Guilenía falleció por la inhalación de monóxido de carbono, a raíz de la importante cantidad de humo que produjo el incendio.

El fuego comenzó tras una explosión en la cocina de la casa de General Pueyrredón 469 y afectó otras dependencias del inmueble próximas al lugar donde se desató el foco.

Dos dotaciones de Bomberos trabajaron para sofocar el incendio y evitar que se propagara. A su arribo, el cuerpo de Guilenía yacía sin vida dentro de la casa siniestrada.

La policía valló de inmediato la zona para facilitar la tarea del personal de Científica, que fue convocado para las pericias de rigor y retirar el cuerpo para trasladarlo a la morgue judicial, donde practicaron la autopsia ordenada por la Justicia.

