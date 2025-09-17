La asesoría pericial de San Nicolás confirmó en la autopsia practicada al cuerpo del hombre de 55 años que falleció tras una descompensación sufrida en el cuarto de un hotel alojamiento que el deceso se produjo de muerte natural.

La autopsia finalizó el martes y el cuerpo fue entregado por la noche a sus familiares para proceder al velatorio, que tuvo lugar en Coopser, y a la posterior inhumación, que se cumplió este miércoles a las 11.00 de la mañana.

El fallecido sufrió un paro cardiorrespiratorio cuando se encontraba en situación de intimidad con una joven de 22 años en un hotel alojamiento ubicado en Benefactoras Sampedrinas al 2800.

Una ambulancia del Same 107 llegó al lugar tras la alerta sobre la descompensación, pero a su arribo la médica del servicio de emergencias del Hospital se encontró con un cuerpo sin vida.

Fiscalía solicitó una autopsia en el cuerpo para despejar cualquier tipo de dudas respecto del deceso e instruyó una causa por averiguación de causales de muerte que tendrá destino de archivo tras la confirmación del fallecimiento por causas no traumáticas.

