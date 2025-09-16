Un hombre de alrededor de 60 años falleció este lunes alrededor de las 19.00 cuando se encontraba en el cuarto de un hotel alojamiento ubicado en Benefactoras Sampedrinas al 2800 junto a una joven acompañante.

El deceso se produjo en situación de intimidad de la pareja, por lo que en principio todo indica que se trataría de una muerte natural producida por un paro cardiorrespiratorio.

De todas maneras, Fiscalía instruye una causa caratulada averiguación de causales de muerte y ordenó practicar autopsia en el cuerpo del fallecido en procura de confirmar la sospecha de que el deceso se habría producido por causas naturales.

Una vez que la autopsia se haya practicado, si no hay nada que indique lo contrario el cuerpo será entregado a la familia para que puedan proceder al velatorio e inhumación según sus preferencias o lo que haya decidido en vida la persona fallecida.

Una ambulancia del Servicio de Emergencias Same 107 llegó al lugar tras la alerta por la situación y la médica asignada constató que el cuerpo yacía sin vida.

Rápidamente fue convocado personal de la Comisaría y luego la Policía Científica para practicar las pericias de rigor en el marco de la causa que tramita en la Fiscalía en turno.

En el lugar se hicieron presentes familiares directos del fallecido para confirmar la identidad y aguardaban novedades de la autopsia y del devenir de la causa, que debe descartar situaciones traumáticas para cerrar el caso.

