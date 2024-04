Este miércoles mediante un decreto en el Boletín Oficial, el gobierno de Javier Milei anuló una norma de la gestión anterior que regulaba los precios de las tarifas de internet, líneas de telefonía móvil y televisión por cable. Dando de esta forma libertad a las empresas de fijar los montos que ellos consideren adecuadas ante la competencia.

Si bien, este nuevo decreto se verá reflejado en las boletas del próximo mes. Esta semana, a partir del reporte de uno de nuestros lectores: “Gigared: lo hice cortar porque me vino 23 mil pesos”, muchísimos sampedrinos decidieron también compartir su situación.

Varios de ellos estuvieron de acuerdo con cortar el servicio, como Silvia que dijo: “Es una locura lo que cobran”. Pao sugirió un corte masivo: “Tendríamos que ponernos los pantalones, gente. Cortar todos a la vez y ahí van a ver como lo bajan al toque. Sin nosotros no viven. Nos quejamos, pero pagamos y ellos se aprovechan de eso”.

Graciela agregó: “Yo lo doy de baja mañana. También una locura lo que pagué”. Mirta también se sumó y dijo: “Todos lo deberíamos cortar. Una locura lo que están cobrando y se viene otro aumento, entonces ¿cuánto vamos a pagar? Una locura todo”.

Por otro lado, Vani sugirió ir a las oficinas de la OMIC a pedir respuestas: “Todos a Defensa del Consumidor”.

Algunos compararon el monto que llegó a sus hogares con los 23 mil pesos que pagó Daniel por su servicio de internet.

Naty comentó: “Mi factura era de 16 mil pesos y me vino casi 30 mil y eso con un descuento que hacen. Encima andaba malisimamente y me fijo en los gigas, de 100 me dan 40. Un afano total”.

Estefanía, otra usuaria de la misma empresa que Daniel, dijo: “Con Gigared este mes tengo que pagar 21 mil pesos por 100 megas más el canal. Todos los meses me aumentan de a 5 mil pesos y ahora me dijo la chica que mayo viene con otro aumento de menor valor. Estoy pensando en darlo de baja”.

Al igual que el resto, Jesi confesó también estar considerando cortar el servicio: “Una locura lo que vino y anda re mal. Se cortan los canales y el internet. Pensando seriamente en cortarlo”.

Por su parte, Carolina compartió la promo disponible que hay en la empresa que ella contrató: “Yo pago $ 6.000 y algo con 50 megas de Personal Flow desde enero que me lo bajé. Si lo bajas por primera vez te hacen promos junto con cable común por $ 8.000 y algo y queda congelado por un año el precio, ahí se las tiro”.

Lorena, usuaria de otra empresa, dijo: “A mí Fibertel me vino 60 mil pesos” y Ana agradeció no haber cambiado de servicio: “Qué suerte que no me cambié de Multicanal. Con internet pagué 19 mil pesos”, comentó.

Muchos otros, sugirieron utilizar otras opciones, como convertidores de smart tv, servicios prepagos o incluso escuchar radio.

“Yo pago InterOnda, de 10, funciona perfecto. Cuando quiero ver televisión cargo Directv prepago. Uso Internet con las plataformas Disney, Netflix, Star+ y Amazon. En total con Internet y plataformas no debo pagar más de 16 o 17. Últimamente en la televisión hay desinformación. En 2024 no es necesario tener televisión de cable. Hasta el noticiero podés ver por YouTube. Sólo hay que aprender y ahorrar”, confesó Leo.

Rodolfo comentó: “Yo uso convertidores de Smart tv y en internet hay mucha libertad para encontrar apps para ver tele gratis”. Por otra parte, Román comentó: “Hay que hacer un sacrificio y dar de baja. Antes no había Gigared y se escuchaba radio. Es lindo, es cuestión de costumbre”.

Finalmente, Fernando habló sobre la desregulación de las tarifas anunciada por el gobierno: “Gente, todo está armado para que el que tiene paga y el que no afuera. Desregularon todo y te están regulando las paritarias. Esto es una locura. Este es el precio de la libertad”.

Juan Carlos también se sumó y finalizó diciendo: “No sé hagan tanto drama, Gigared no aumentó tanto si sacamos la cuenta que un paquete de yerba de kilo costaba en noviembre $ 1,600 y esa misma yerba hoy cuesta $ 4.600, la carne $ 3.000 y hoy cuesta $ 8.000. Los medicamentos aumentaron más de 150%. El problema no es Gigared, el problema es el gobierno que liberó todos los precios, menos el salario. En vez de sacar Gigared hay que sacar al presidente psiquiátrico”.

