Aumento de casos de COVID: “La sociedad no nos acompaña, nos ridiculizan y nos desprecian”, dijo Sancho

Con esa frase el Secretario de Salud hizo una síntesis de lo que siente este sábado por la mañana en Sin Galera tras confirmar que las clínicas privadas ya no internarán a sus pacientes con coronavirus aunque tengan obra social. Aseguró que la situación en San Pedro es alarmante sobre todo con los números de esta semana: “Estamos en una situación angustiante haciendo de todo al mismo tiempo, exigiendo más al personal que ya viene cansado, las cuadrillas están mostrando un trabajo impresionante pero agotados, el consultorio amarillo hace consultas y seguimiento pero también pensamos reactivar el turno de la tarde o extender el de la mañana y si no cambia la conducta de la gente podemos tener un cuadro mucho más complejo”.

Publicidad

Según los datos oficiales que se informarían en el transcurso del día, hay al rededor de 120 casos activos, y entre el día de ayer y hoy se enviaron nada más ni nada menos que 70 nuevos hisopados. “Estamos haciendo lo posible para que ningún sampedrino quede sin atención pero tal vez no podamos dar abasto, fundamentalmente con los números de esta semana, porque estamos a niveles de septiembre y octubre”, explicó.

“Estamos en una situación angustiante”

A esta situación sumamente alarmante, que pone a toda la Secretaría de Salud en “alerta”, se suma la alarmante decisión de las clínicas privadas de nuestra ciudad que derivan sus pacientes Covid positivos que requieren de internación, al hospital público. Respecto a esto, el Secretario detalló: “En principio estarían atendiendo por guardia pero están derivando al hospital, están con dificultades en cuanto al recurso humano, por lo que no se encuentran en condiciones, por lo visto, de afrontar la internación de estos pacientes”, a lo cual añadió: “sin dudas si esto se sigue manteniendo tendremos que tomar intervención con el Ministerio de Salud”.

Con los consultorios amarillos trabajando continuamente, con una demanda que crece día tras día, con un crecimiento de casos que se asemeja al pico de la pandemia durante el 2020, médicos agotados, clínicas privadas que derivan pacientes al hospital, obras sociales que no intervienen y falta de conciencia en la sociedad, el sistema de salud puede colapsar: “Entendemos que el problema con los médicos se podría llegar a resolver, pero eventualmente disponemos derivar pacientes si no tenemos lugar en el Hospital. Las obras sociales se tendrán que hacer cargo de la internación y derivación. Estamos viendo un panorama que queremos ponerlo en conocimiento, tendrá que tomar cartas en el asunto el Ministerio de Salud. Estamos en diálogo permanente con región sanitaria haciendo gestiones también para alivianar el costo económico y financiero”.

Respecto al comportamiento de los jóvenes y las fiestas clandestinas, indicó: “con los números de esta semana la situación es muy preocupante, realmente ya no sé cómo contextualizar, qué decir, todos tendríamos que saber que está bien y que está mal y me parece que hay muchos que no entendieron, como los jóvenes que creen que no les va a pasar nada, pero después vemos a sus padres y a sus abuelos con cuadros complicados y tratamos de llevar objetivamente lo que va pasando pero hoy es ese el panorama, es eso lo que puedo decir”.