En el marco de las actividades previstas para este lunes 8 de septiembre, Día de la Patrona de San Pedro y fecha en la que la parroquia Nuestra Señora del Socorro será proclamada Basílica, habrá una puesta en escena muy especial.

Ads

La joya más preciada se llama el musical que el director de teatro Daniel Corti preparó para celebrar a la virgen del Socorro en la jornada tan relevante.

La puesta cuenta con un elenco integrado por vecinos y vecinas que se sumaron a la convocatoria que hizo el teatrista y pusieron manos a la obra para preparar la obra.

Ads

El móvil de Sin Galera estuvo en los ensayos este sábado.

Los ensayos comenzaron hace más de un mes, con un grupo de alrededor de 20 personas, entre ellos muchos ligados al Conservatorio de Música, que pondrán sus voces en las escenas.

La música, los arreglos y las pistas están a cargo de Daniel Ronzani y Amílcar Minutti, y Daniel Corti lleva adelante la dirección junto a la asistencia de Ángeles Rasio.

Ads

El vestuario estuvo a cargo de Mary Primoy y Marisa Corvalán fue parte de la producción que permitió poner en escena la historia de la virgen del Socorro y su arribo a San Pedro para convertirse en la Patrona de la ciudad.

Puede interesarte