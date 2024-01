Ashira, empresa que tiene a su cargo el servicio de barrido, limpieza y recolección de residuos, redujo las frecuencias ante la falta de pago por parte del Municipio, que debe facturas desde julio pasado, informó el vicepresidente de la compañía, Sebastián Insúa a La Opinión.

Así, confirmó lo que vecinos expusieron en los últimos días: desde que comenzó 2024, los camiones de Ashira pasan menos y en algunas zonas todavía ni siquieran pasaron una sola vez.

Este jueves, Insúa mantuvo una reunión con el intendente y representantes del Gobierno local en la que expuso el reclamo por las demoras en el pago y en la actualización del monto de las facturas del servicio, cuyo contrato prorrogado venció el 31 de diciembre.

"Nos están debiendo desde julio: agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, aparte de las redeterminaciones de precios, que no se ajustan desde julio, tenemos seis meses de depreciación, de aumentos de insumos, más la gente, porque hemos pagado las actualizaciones de paritaria y el Municipio hasta ahora no los ha reconocido", dijo Insúa a La Opinión.

El servicio, que en julio costaba en aproximadamente 45 millones de pesos por mes, en noviembre se fue a 70 millones y tras la devaluación y los incrementos de precios a los que asiste el país desde el cambio de gobierno a nivel nacional el costo será aún mayor.

"La Municipalidad no es ajena al contexto general, la situación es de escasez. Dicen que no están pudiendo cumplir porque no están pudiendo recaudar, la situación es preocupante", indicó Insúa respecto de lo que le informaron desde el Gobierno sobre la problemática.

El intendente logró que el Concejo Deliberante apruebe un aumento del 100 por ciento de las tasas pero aun así la de barrido, limpieza y recolección de residuos es deficitaria en la emisión, una vez más: si absolutamente todos los contribuyentes pagaran, tampoco alcanzaría para cubrir el costo.

"Estuvimos sin afectar el servicio hasta donde pudimos y hoy estamos en una situación financiera que nos impide cumplir al 100 por ciento", dijo Insúa, que aseguró que a pesar del contrato vencido a fin de año continúan al frente "por lo que significa para la ciudad y la salubridad, no lo podemos discontinuar".

Puede interesarte

"Estuvimos haciendo nuestro mayor esfuerzo hasta fin de año, pero lo planteamos en la reunión: estamos en una situación límite, no podemos seguir financiando el servicio si no cobramos", dijo Insúa y confirmó que están "tratando de cubrir toda la ciudad, pero con una frecuencia menor".

La falta de pago por parte del Municipio, explicó el vicepresidente de Ashira, además de afectar el servicio tuvo impacto entre los trabajadores, que cobraron apenas un anticipio del aguinaldo y aguardan el depósito del resto.

Insúa informó que el Gobierno planteó en la reunión un "compromiso de pago para estos días" y acordaron reunirse la semana que viene para "ver qué capacidad de pago tienen para afrontar la deuda".

"Nosotros estamos en San Pedro hace más de 35 años y la intención de la empresa siempre es continuar", sostuvo el representante de la empresa respecto de la posibilidad de prorrogar una vez más el contrato vigente.

La última prórroga fue aprobada en noviembre, no sin cuestionamientos de la oposición en el Concejo, pero venció el 31 de diciembre.

Antes, en septiembre, hubo paro de trabajadores porque la empresa no había depositado el sueldo ante el incumplimiento de pago por parte del Gobierno.