Asamblea en la Liga Sampedrina: Quiénes serán los delegados de cada club en la noche que Hugo Cejas renueva su mandato

La Asamblea General Ordinaria que celebrará hoy por la noche la Liga Deportiva Sampedrina (LDS) en su salón Pedro Barri, a diferencia del 2018, no tendrá acto eleccionario porque sólo el actual presidente, Hugo Cejas, presentó lista para seguir al mando lo hará con los mismos dirigentes: Andrés Sánchez de vice, José Gorosito de secretario, Juan Dinapoli de pro, Carlos Jaime de tesorero y Diego Mastaglio de pro.

Para ella y votar cada vez que sea necesario, los clubes informaron quiénes lo representarán en la reunión y muchos de ellos inscribieron a sus presidentes. América tendrá a Raúl Alegre (se anotó a Sergio Bargues pero no podrá concurrir), Banfield a Ismael Ibarrola, Central Córdoba a Marino Bornia, Defensores Unidos a Rodolfo Rigo, General San Martín a José Mastroianni, Independencia a Federico Cao, La Esperanza a Alberto Noat, Las Palmeras a Diego Macenet, La Roca a Alberto Villarreal, Mitre a Andrés Morales, Paraná a Gustavo Fortunato y Pescadores a Pablo González, Náutico y el nuevo San Roque no designaron a nadie.

El orden del día carece de puntos que, al menos en la previa, prometen discusiones acaloradas porque el balance del 2019 presentado tiene un superávit de $51.058 y otros son acciones de rutina: se aprobarán los formatos de juego para la temporada entrante, designarán tres revisores de cuenta; y conformará el Tribunal de Penas con un presidente y seis miembros, tres titulares e igual cantidad de suplentes. Para esas tareas los clubes propusieron a Víctor Orrego, Orlando Fantile, Raúl Padula, Sergio Suárez, Lucas Hepp, Juan Cuello, Adrián Macenet y Nelson Villarreal.

El ítem donde las entidades dividirán aguas es al momento de refrendar las afiliaciones de La Roca y el Club Social y Deportivo San Roque San Pedro Asociación Civil que el Consejo Directivo aceptó e incluyó en el Torneo Preparación. Muchos dirigentes, en voz baja, no ocultaron su enojo por el desembarco del nuevo Santo con Horacio Neyra de presidente porque consideran tiene al mando a los mismos dirigentes que en su momento guiaron los destinos de San Roque FC, dado de baja a principios del 2020 por una deuda superior a los 20 mil pesos.

Sin embargo, como la entidad tiene su personería jurídica en regla y el Reglamento de la LDS sanciona a clubes y no personas, la Comisión Directiva de Cejas dio el visto bueno y hoy los demás clubes deberán levantar la mano por sí o por no. También, curiosamente, tendrán que hacerlo por Los Andes que días atrás solicitó su desafiliación porque no participará de los campeonatos femeninos.