Asamblea en la Liga Sampedrina: Hugo Cejas inició su tercer mandato como presidente

"No sigo por bueno sino porque no hay otro", bromeó con una sonrisa Hugo Cejas ante los delegados asambleístas de doce clubes que participaron el viernes por la noche de la Asamblea General Ordinaria de la Liga Deportiva Sampedrina (LDS) que continuará presidiendo el exdirigente de La Esperanza y Pescadores al menos dos años más porque no hubo lista opositora y, en consiguiente, no fue necesario sufragar como en 2018 para que se oficialice desde el 29 de febrero su tercer mandato consecutivo.

El Consejo Directivo tampoco se tocó: Andrés Sánchez es el vice, José Gorosito el secretario, Juan Dinapoli el pro, Carlos Jaime el tesorero y Diego Mastaglio el pro. Con aciertos y errores, los seis cuentan con la anuencia de las doce entidades que se presentaron a la reunión: América (Raúl Alegre), Agricultores (Gerardo De Vincenzi), Central Córdoba (Marino Bornia), Defensores Unidos (Rodolfo Rigo), General San Martín (Jorge Pérez), Independencia (Federico Cao), La Esperanza (Alberto Noat), Las Palmeras (Guillermo Prina), La Roca (Héctor Villarreal), Mitre (Andrés Morales), Paraná (Gustavo Fortunato) y Pescadores (Pablo González). Se ausentaron Banfield, Náutico y el nuevo San Roque a quien, tras un largo debate y una votación dividida, sus pares le refrendaron su afiliación que semanas atrás aceptó la Mesa Directiva.

En el salón Pedro Barri, sin reprimendas también se formalizó el ingreso de La Roca que compitió en 2019 en los certámenes de la LDS y de Los Andes que, paradójicamente, pidió su desafiliación días atrás porque no afrontará los campeonatos femeninos y la misma se tratará en la Asamblea del 2021. En el mismo tono, San Roque FC fue formalmente desafiliado con una deuda de alrededor de 23 mil pesos.

El resto de los puntos del orden del día se desarrollaron, tal como estaba previsto, sin comentarios ni discusiones. La contadora Lorena Jaime explicó los resultados del balance del ejercicio 2019 que abarcó entre el 1 de enero y 31 de diciembre de ese año y cerró son superávit de $51.058. En ese sentido, detalló que las entidades que en el informe figuran con deuda (Portela, La Roca, San Roque FC, Central Córdoba, Pescadores y Los Andes) pueden haberla abonado luego del 1 de enero del 2020 y, en consiguiente, no entre en ese escrito.

Por último, se decidió la continuidad de Víctor Orrego como presidente del Tribunal de Penas; de los revisores de cuenta Alberto Noat, Sergio Bargues y Gerardo De Vincenzi; y se aprobaron los campeonatos que comenzarán el 8 de marzo con el Preparación antes de los Apertura y Clausura para Primera A y B.