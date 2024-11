Una situación, que requiere mayor claridad, se viene sucediendo últimamente con quienes participan de los eventos organizados por el Municipio, concretamente con los artesanos.

Así antes de la Fiesta de la Ensaimada surgieron quejas respecto al pago del canon por el uso del espacio y la manera de cubrir la seguridad, en este caso se dio un hecho similar con el Pre Cosquín que se cumplió el fin de semana pasado.

El traslado del escenario fue el detonante. Previamente, el Municipio había vendido los espacios a los artesanos en el Paseo Público, pero la prevención por la lluvia hizo que el espectáculo se traslade al gimnasio del Estadio municipal. Y con ello la suspensión de la feria artesanal.

“El municipio, por medio, de una señora nos cobró un canon por el espacio y un monto aparte por la seguridad. Después de cobrarnos dieron de baja a los artesanos al cambiar el lugar, pero se quedaron con nuestro dinero”, fue la explicación de uno de quienes iban a ser participantes de la feria.

“Cuando preguntamos nos indicaron que ese dinero queda para un próximo evento. En mi caso pagué 24.806 pesos. Y si uno no puede acudir, ese canon está perdido”, manifestó el artesano. “Hay muchas personas en esta situación. Nos hubiesen avisado antes”, reprochó.

Un comprobante de pago de artesanos al Municipio, vía Mercado Pago.

“Me dieron cuatro teléfonos donde llamar y se pasan la pelota uno con otro. Siento que me están boludeando”, contó muy molesto.

Es que les dijeron el canon “queda a favor de un próximo evento” y hay muchos que no volverán a participar de ferias en la ciudad durante lo que resta del año.

"Les pregunté a quienes organizan si ese canon podría quedar para el año que viene y me respondieron que no, que debe ser para un evento de este año. ¿Y cuándo sería?, les consulté. Me respondieron que no saben cuándo y ni cuál será. Entonces te dejan en una nube”, se quejó.

“Somos varios en la misma situación y hoy vemos que estamos con nuestro dinero retenido por el Municipio”, sostuvo quien también detalló que “el canon se acredita a través de Mercado Pago, y que en el caso de la seguridad son 6 mil pesos más, que se le entrega a una señora. Pero de esto, ni una factura ni un ticket. Lo mismo sucedió con la Fiesta de la Ensaimada”.

Después de hacer algunas consideraciones, cuestionando “la facturación en negro”, lo último que se supo fue que deberán presentar una nota por Mesa de Entrada del Municipio, requiriendo la devolución del dinero y quedar esperando por lo que les pertenece.