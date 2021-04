Arribaron vacunas contra el coronavirus: cómo será la vacunación en el Hospital

El miércoles será retomado el proceso de vacunación contra el coronavirus COVID-19 en San Pedro, luego de que este lunes arriben a la ciudad 2250 dosis de Sinopharm remitidas por el Ministerio de Salud para ser aplicadas en el distrito, lo que implicó que desde el domingo comiencen a ser asignados los turnos correspondientes.

Del total de dosis, 1350 serán aplicadas en el vacunatorio del Club de Jubilados y 900 en el Hospital Emilio Ruffa.

Desde el nosocomio local, el jefe de Bromatología, Saverio Gutiérrez, parte del equipo de vacunación, informó que tienen turnos asignados hasta el viernes y que la “turnera” dispuso 250 personas por jornada en ese vacunatorio.

“La gente tiene que esperar el turno, revisar las páginas donde se inscribieron, nosotros vamos a imprimir el listado de las personas y lo vamos a colocar en el Hospital”, dijo Gutiérez. Los listados, informó, estarán colocados en el acceso principal del Hopital, donde se desarrolla la campaña.

“De todas maneras, todas aquellas personas que no tengan la capacidad para fijarse en el sistema, van a ser llamados para vacunarse”, explicó el veterinario. Lo mismo sucede en el otro vacunatorio: quienes tengan el turno asignado, serán informados vía e-mail o la App pero también por llamada telefónica o WhatsApp desde el centro de vacunación.

“El sistema es el mismo, pero cada posta de vacunación tiene sus turnos asignados”, explicó Gutiérrez.

“Si alguna persona va porque le queda duda, podemos fijarnos por número de documento si tienen asignado o no su turno”, señaló y agregó: “En cada posta le podrán informar si tiene turno o si tendrá que esperar”.

El veterinario explicó que todavía no tienen directivas para segunda dosis y recordó que tanto las Sinopharm que llegaron ahora para aplicar a mayores de 60 años como las de Oxford/AztraZeneca son para primera dosis y la segunda aplicación no es, como en el caso de las Sputnik V, con otro componente.

Ante la consulta sobre eventuales desconfianzas hacia alguna de las marcas de vacuna contra el coronavirus, Gutiérrez precisó: “Lo importante es que si la vacuna fue aprobada por la OMS es porque indudablemente está funcionando” y detalló: “El organismo que las aprueba en la Argentina es el ANMAT, son profesionales de alta línea, muy reconocidos, que a su vez piden recomendaciones a científicos del CONICET y se evalúa con revistas internacionales, si no está todo no se aprueba”.

Teniendo en cuenta que no siempre se presentan todas las personas que tienen turno asignado, el referente de la campaá de vacunación en el Hospital señaló que hay muchos factores como viajes o hasta la aplicación de vacuna antigripal, algo que, señaló, el Ministerio puso atención.

“Hay gente que se dio la antigripal y no hay que ponersela, bajo ningún punto de vista, esta semana”, sostuvo.

“La recomendación del Ministerio es no aplicarla hasta que reciban el turno para COVID”, dijo y agregó: “Antigripal va a haber de sobra, por eso pedimos que esperen los turnos, porque si no pierden el turno y vuelven al sistema, pierden la oportunidad de dársela ahora. Por eso el Ministerio recomienda que no apliquen la antigripal”.