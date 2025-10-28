En las últimas horas la cuenta de Instagram LoMásPopuCom —una especie de Instrusos o LAM de bajo presupuesto que publica "noticias del corazón" y chismes del espectáculo— lanzó una competencia para elegir al político más lindo de la Argentina e incluyó al sampedrino Ariel Rey.

Los administradores de la página publicaron a los ganadores de las elecciones del pasado domingo y sus seguidores se sorprendieron de “lo lindos” que eran algunos de los políticos nombrados en ese momento.

Luego, tras la publicación en historias, otros propusieron a distintos candidatos y funcionarios de sus ciudades para competir con los nombrados en primer lugar.

Así apareció, por ejemplo, el nombre de José Delguy de Formosa, contador y concejal del peronismo. Quien envió su nombre señaló: "No sabés lo que es en persona".

Ante la gran cantidad de mensajes con nombres de políticos "lindos", facilitaron un número de WhatsApp para comenzar a recibir propuestas y organizaron el concurso, del que participa, porque alguien así lo propuso, Ariel Rey.

La modalidad de votación consiste en colocar encuestas de cuatro hombres de diferentes partes del país que compiten entre ellos para avanzar a la siguiente etapa.

Propuesto por alguna admiradora, el concejal electo en San Pedro por La Libertad Avanza deberá superar a Federico Lifschitz, edil de Rosario; Leo Calaianov, diputado de Santa Fe; y Germán Honcheruk, intendente de Chaco.

La llave donde compite Ariel Rey.

En otras "llaves" de la competencia se encuentran nominados el viceintendente de Córdoba, Javier Pretto; Ulpiano “Yayo” Suárez, intendente de Mendoza; Guillo Kripper, concejal de Salta; y Marcelo Orrego, gobernador de San Juan.

Felipe Ferrández, concejal de Milei en Bahía Blanca; Joaco Eguía, edil libertario de Neuquén; Carlos Farizano, del Partido Popular; y Ezequiel Díaz, de Fuerza Patria Ezeiza, se medirán entre sí para superar la etapa preliminar.

Otro grupo lo conforman el intendente peronista de Morón Lucas Ghi; el diputado por Misiones Diego Hartfield; el senador por Santa Fe Oscar Dolzani y el concejal de Misiones Santi Koch.

Hay otras seis propuestas con políticos de Chaco, Salta, Entre Ríos, Chubut, Corrientes, Formosa, Jujuy y otros tantos puntos del país. Uno de los últimos postulados es Santiago Passaglia, de San Nicolás que se mide con Catellina de Córdoba, Spinelli de Misiones y Feliciano de Entre Ríos.

Para votar hay que ingresar a las historias de Instagram de la cuenta LoMasPopu y votar. Luego se irán conformando nuevas competencias entre quienes superen cada etapa, hasta llegar al que cuente con más aprobación y se lleve el título de "el político más lindo del país".