“Quería mandarte estas fotos de un camión arenero cargado con más de 90 mil kilos paseando o circulando por las calles que hicieron hace menos de 10 meses”, dijo el vecino que envió una serie de imágenes para que se pueda identificar al camión con carga que intenta doblar en una estrecha esquina de Uruguay e Italia.

No es el primero ni tampoco el último, pero sucede que desde que no hay pesaje, la tasa que se debería cobrar no se aplica y el control de la circulación tampoco funciona. El mismo vecino indicó que ese mismo rodado para al menos dos veces por semana por el mismo lugar.

“Después nos preguntamos por qué no duran las calles y acá esta el motivo. Es una vergüenza que nadie pueda hacer nada. Ah, pero si es una moto sin casco o un auto sin luz lo frenan y le hacen multas”, dijo Gonzalo en su mensaje.

¿Hasta cuánto pueden cargar? Esa es la cuestión que no tiene respuestas y que el Municipio no informa porque desde que dejaron de recaudar en la balanza no se sabe si hay monitoreo de cargas.

En su momento la disposición generó polémica pero pasaron los meses y aún no hay noticias de la implementación de una ordenanza que crearon como “herramienta superadora” y complicó a todos lo sectores, incluídos micros de pasajeros que deberían tributar sólo por ingresar a la ciudad.

