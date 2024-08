Esta fue la reacción de la joven movilera ante el rechazo de más de uno, en sus habituales recorridos por las calles de la ciudad.

"Se termina el Ara pregunta", dijo. Como todos saben, La Opinión y Sin Galera cuenta con un equipo de trabajo de jóvenes, entre ellos está Araceli que además de redactar notas, también hace móviles y encuestas callejeras.

Las últimas son conocidas bajo el nombre "Ara pregunta", curiosos videos dónde le pregunta a los ciudadanos que circulan por las calles del centro.

Siempre tratando de renovar el público y haciendo preguntas sobre temas de actualidad, la ciudad o alguna efémeride divertida.

Araceli se acerca con la mejor onda posible. Aunque pocos valoran su curiosidad, ya que más de una vez se topó con alguna que otra persona que le hizo pasar una situación incómoda, donde los insultos no faltaron.

En la semana, la movilera salió a hacer su trabajo, y cansada por el trato de los reticentes, hizo su descargo. "Si me siguen tratando así, se termina el Ara pregunta".



Es importante ser empático con el movilero, si se le acerca y no quiere hablar, no lo trate mal. Está cumpliendo con su trabajo y no es agradable que pase por ese tipo de situaciones.