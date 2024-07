Como todos saben Sin Galera y La Opinión tienen asignados a sus movileros. Por un lado están Rafa y Lilí, pero es más probable que te los encuentres en la calle a Augusto y Araceli.

En esta nota te explicamos cómo reaccionar de forma adecuada si un día se te acercan con el micrófono en la mano. Qué hacer en caso de animarte a hablar y qué no hacer si no querés hacerlo.

Muchas personas creen que los movileros, cuando recorren las calles en busca de gente, van transmitiendo en vivo, esto en realidad no es así. Es importante aclararlo para que nadie se sienta incómodo a la hora de cruzarlos.

Para los valientes que salen en cámara, a la hora de hablar, háganlo cerca del micrófono, ya que si se van alejando mientras lo hacen, se pierde su voz y no se escucha.

Es entendible que a muchos les de vergüenza responder a una encuesta callejera, cómo los clásicos Ara Pregunta, pero es importante contestar con seriedad y sin taparse la cara.

Otra cosa para tener en cuenta es ser empático con el movilero, si se le acerca y no quiere hablar, no lo trate mal. Está cumpliendo con su trabajo y no es agradable que pase por ese tipo de situaciones.

Esto se menciona, debido a qué en muchas ocasiones, los movileros se han enfrentado a circunstancias realmente incómodas, donde han recibido malos tratos por parte de los entrevistados.

