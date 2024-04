El Concejo Deliberante aprobó por amplia mayoría la convalidación de la prórroga del contrato con la empresa Vercelli Hermanos (EVHSA), que tiene a su cargo el servicio de transporte público de pasajeros.

El contrato venció el 9 de diciembre pasado y unos días antes de que opere el vencimiento el Ejecutivo había enviado el proyecto de ordenanza con la decisión de prorrogarlo por un tercio del total, que era de 10 años.

Con esta prórroga, Vercelli seguirá al frente del servicio hasta marzo de 2027.

A cuatro meses, el Concejo Deliberante apuró el trámite e ingresó formalmente a comisión el proyecto a mediados de marzo y este viernes, en sesión extraordinaria, quedó aprobada la prórroga con los votos del oficialismo más Vanina Cappelletti y el bloque de la Unión Cívica Radical.

Así, sin llamar a licitación para renovar las condiciones de prestación del servicio, el Gobierno y el Concejo decidieron que Vercelli continúe al frente por tres años y cuatro meses del servicio de transporte público de pasajeros en los mismos términos del contrato original, cuyo cumplimiento tampoco se ocupan de controlar, por cierto.

"Se cree que esta herramienta es necesaria en este momento de crisis que está pasando el transporte público en general", dijo el presidente del bloque que responde al intendente Cecilio Salazar, Juan Cruz González.

El edil de Unión por la Patria consideró que Vercelli es "una empresa que ya viene trabajando en San Pedro, que ha mostrado regularidad y cierto compromiso en la prestación del servicio".

Paola Basso, en nombre de la UCR, adelantó el voto positivo de su bancada aunque señaló que el contrato ya estaba vencido y pidió al oficialismo que sea más prolijo en las cuestiones administrativas.

"El servicio hay que garantizarlo, porque es indispensable para los ciudadanos. Es una realidad que está vencido desde diciembre y que tenemos que darle esa solución a la gente, y está previsto en el contrato que se prorrogue por el tiempo establecido. No merece mayores objeciones, sí que haya venido a tratarse en marzo al recinto", señaló Basso.

Votaron en contra los concejales Diego Lafalce y Mauro de Rosa.

Martín Rivas, por su parte, se retiró del recinto antes de la votación tras considerar "irregular" la sesión extraordinaria con el tratamiento de tres dictámenes de comisión.

"Estamos votando irregularidad tras irregularidad. Se ha votado un aumento con el contrato vencido, con esta prórroga ingresada al Concejo y sin tratamiento. Nos cansamos en el verano de pedirles que se conformen las comisiones, que haya sesiones", se quejó el concejal opositor.

"Sobre la irregularidad de tener esta sesión y el tratamiento en un lugar que no es el adecuado, el expediente estaba durmiendo desde diciembre. No es digno darle este tratamiento, yo me voy a retirar de la sesión, no estoy dispuesto a convalidar esta irregularidad, esta falta de reglamento", señaló antes de irse sin votar.

Lafalce, por su parte, consideró que no deberían seguir "prorrogando a una empresa que no cumple el servicio como corresponde" y cuestionó el tratemianto del expediente por extempornáneo. "Cuando nos piden que nos ajustemos a los reglamentos, tenemos que ajustarnos todos", le pidió al presidente del HCD.

De Rosa recordó su oposición al aumento de boleto con cláusula automática de ajuste según la inflación, situación que consideró "fuera de reglamento, fuera de contrato" y sostuvo que la prórroga propuesta "es una situación irregular que viene posponiéndose desde hace un montón de tiempo".

Los votos de Daniel Creus, Candelaria Cuscuela, Matías Franco, Juan Cruz González, Cristian Leguizamón, Rita Leguizamón, Soledad Llull, Pablo Vlaeminck y Tamara Vlaeminck, que responden a Cecilio Salazar, con los radicales Paola Basso, Yanina Batalla, Hugo Binimellis y Lucas Pisani, y el de la filooficialista de Juntos Pro Vanina Cappelleti, sellaron la aprobación del expediente.

Votaron en contra Mauro de Rosa y Diego Lafalce. Martín Rivas se retiró antes de la votación y Viviana Riquelme no pudo estar presente en la sesión por un problema personal de índole familiar que le impidió llegar a tiempo.