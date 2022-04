Apertura para Primera A: el Tribunal de Penas falló a favor de La Esperanza y le dio el triunfo ante Banfield

La Liga Sampedrino (LDS) informó este jueves en su Boletín Oficial que el Honorable Tribunal de Penas (HTP) falló a favor de La Esperanza en el expediente que se abrió porque el Verde reclamó la mala inclusión de un jugador de Banfield en el empate 1 a 1 por la primera fecha del Apertura para Primera A y le otorgó el triunfo con el resultado 1 a 0.

El HTP que preside Víctor Orrego, luego del descargo que presentó el Taladro, le dio la razón a la institución cuyo equipo dirige Juan María Morresi al comprobar que el defensor Kevin Medina acarreaba un partido de sanción desde el año pasado e igual fue parte del elenco dirigido por Carlos Casco.

Sobre Medina pesaba el artículo N° 208 del Reglamento de Transgresiones y Penas por haber acumulado cinco tarjetas amarillas en certámenes de la LDS. La quinta amonestación la recibió en la final del Torneo Transición ante Mitre en la que su equipo se coronó campeón. Antes, en la cuarta jornada de la zona B, recibió amarilla y en el Boletín Oficial N° 3906, que se publicó la semana siguiente, la entidad que organiza los torneo informó que el zaguero central tenía cuatro acumuladas.

El artículo N° 208 establece la “suspensión de uno a cuatro partidos al jugador de división superior que registre en el Tribunal de Disciplina Deportiva cinco amonestaciones cualquiera fueran los motivos, impuestas por los árbitros en partidos oficiales diferentes, ya sea en forma consecutiva o alternada, en la temporada respectiva”. Habitualmente, una vez concluida una temporada se eliminan las amonestaciones acumuladas por a cada jugador, pero quien haya llegado a las cinco sí debe cumplir la fecha de sanción en el primer partido del certamen siguiente.

A su vez, el HTP dio por cumplida la sanción a Kevin Medina, quien en la segunda jornada, en la derrota 4 a 2 de Banfield ante Rivadavia en el Estadio Municipal, no jugó. Días antes de que la LDS oficialice el fallo y luego de la caída ante el Fortín, el futbolista hizo un descargo en su cuenta de la red social Facebook en la que reconoció el error del club al que representa: “Lamentablemente no arrancamos el torneo con el pie derecho sino que con el izquierdo, primero la quita de puntos y ahora una derrota. En el futbol se pierde más de lo que se gana, salir campeón no le pasa a todo el mundo. Y hay gente que no a salido nunca. Nos acostumbramos a ganar y cuando te toca una derrota obvio que duele. ¿A quien le gusta perder? A nadie”.

Con el triunfo ante Banfield, La Esperanza quedó como de los escoltas de Independencia con cuatro puntos junto a Rivadavia, Sportivo y Paraná. La I tiene seis unidades y el próximo domingo desde las 15.45, en la tercera fecha, visitará en el Polideportivo Pablo Noat al Verde en un duelo que, tras la decisión del Tribunal de Penas, se volvió muy interesante en la lucha por el título.