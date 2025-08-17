Personal policial informó que apareció Zoé Pérez, la adolescente de 15 años que no regresaba a su casa desde el viernes a la madrugada.

La adolescente había sido vista por última vez el viernes a la madrugada cuando salió su casa y no regresó. Tras no tener novedades de ella durante todo el fin de semana, su madre radicó la denuncia de su desaparición en la Comisaría.



Tras activar el protocolo oficial de búsqueda, la policía inició con la investigación que concluyó cuando la adolescente volvió a su domicilio por sus propios medios, este domingo por la tarde.

Se dio aviso a la Fiscalía interviniente en el caso y la menor fue trasladada, junto a su madre, al Hospital para una revisión médica y luego asistida por personal de la Comisaría de la Mujer y la Familia para llevar a cabo el resto de las diligencias de rigor correspondientes.

