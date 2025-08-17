La policía inició el protocolo oficial de búsqueda para dar con el paradero de Zoé Pérez, de 15 años oriunda de San Pedro que desde el viernes no vuelve a su casa.

La adolescente fue vista por última vez cuando salió de su vivienda el viernes por la madrugada.

La familia radicó la denuncia correspondiente en Comisaría local tras no tener novedades de su hija durante todo el fin de semana.

“Nadie me ayuda, no tengo recursos, soy sola, tengo seis chicos. Necesito encontrar a mi hija, no sé qué hacer”, expresó la mamá de la adolescente a La Opinión.

Zoé Pérez tiene tez blanca, pelo castaño, ojos marrones, contextura delgada. Al momento de ausentarse vestía un pantalón gris con tres tiras de Adidas, buzo y camperas de color negro y zapatillas blancas.

La Justicia pidió que quien tenga información sobre Zoé se comunique al 911. Interviene en la investigación la Fiscalía en turno.

