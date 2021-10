Encontraron a Nahuel Cresta, el joven que había desaparecido en Escobar

Carlos Nahuel Cresta, el adolescente de 18 años que desapareció en Escobar tras viajar con un grupo de vendedores ambulantes a trabajar, fue hallado este miércoles pasado el mediodía en la terminal de esa ciudad. Su familia había radicado la denuncia y había una búsqueda activa para dar con el joven.

Publicidad

“Lo encontraron, gracias a Dios”, reveló antes de las 14.00 su suegra, María, que este martes había iniciado la difusión en procura de hallar al muchacho, pareja de su hija.

“Estaba en un barrio medio complicado, pasó la noche ahí. Vendió el carro de la venta de frutas y se fue a la Terminal”, contó y agregó: “Pudo pasar la noche ahí, con gente mala, pero la sacó barata”.

“El que lo llevó a vender fue a buscarlo. Se encuentra bien de salud, le van a dar de comer y lo traen para San Pedro”, indicó la suegra.

Nahuel había salido alrededor de las 5.30 desde su casa con un grupo a cargo de un hombre que la familia del joven identificó como “Marcos Videla”, quien manejaba el vehículo de traslado y sería “el encargado” de la comitiva que viajó a Escobar para vender frutas.

El acuerdo era que una vez terminada la jornada de trabajo, debían reunirse en un punto de encuentro para regresar a San Pedro, pero Nahuel no apareció y el resto del grupo decidió volver a la ciudad sin él.

“Ellos vendían en diferentes barrios de la zona y supuestamente cuando terminaban este hombre los pasaba a buscar”, comentó María, madre de la pareja del joven, este miércoles en Radio Cuarentena.

Nahuel no entabló ningún tipo de comunicación con su familia y desde que se fue a las 5.30 de la mañana del martes no saben nada de él. Si bien no tiene celular, era usuario de la red social Facebook y sabía el número de teléfono de su pareja, sin embargo nunca se comunicó.

“No conoce el lugar por eso se que está perdido o algo le pasó”, señaló la suegra del joven antes de que apareciera.

María reclamó que sus compañeros y el responsable del grupo no se acercaron a la Comisaría o a los hospitales de la zona y señaló que Videla le informó que este miércoles volvieron a Escobar y le comunicaron que estaban preguntando en las guardias de emergencia.

“La persona que los lleva no tiene ninguna responsabilidad con ellos”, se quejó la mujer y reveló que los trabajadores que cumplen estas tareas como vendedores ambulantes no tienen ningún tipo de vinculación laboral formal con quienes los contratan.