La adolescente de 14 años que era buscada por su familia apareció en buen estado de salud este viernes antes de las 19.00, informaron autoridades.

La joven se presentó por sus propios medios en la casa de una tía, tras permanecer ausente de su hogar desde alrededor de las 4.00 de la madrugada.

Personal de la DDI, que estaba abocado a su búsqueda con instrucciones de Fiscalía, la trasladaba al Hospital para una revisión médica de rigor.

Luego era entregada a sus progenitores, con asistencia de los profesionales de la Comisaría de la Mujer y el Servicio Local de Promoción y Protección de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes.

La madre de la chica denunció en Comisaría su ausencia tras percatarse de que se había ido durante la madrugada de su casa. En redes sociales había publicado mensajes relacionados con la decisión.

