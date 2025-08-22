Personal policial de la Comisaría y de la Sub DDI San Pedro - Baradero está abocado a la búsqueda de una adolescente de 14 años que se fue de su casa y no regresó.

Ads

Identificada como Morena Cardoso, la última vez que la vieron, informó su mamá a La Opinión, fue este viernes alrededor de las 4.00 de la madrugada.

“Me acosté a dormir y cuando me levanté, ya no estaba”, dijo la mamá.

La madre radicó la denuncia penal correspondiente, que activó el protocolo de búsqueda para dar con la adolescente.

Ads

Domiciliada en la zona de Brennan al 1200, la familia indicó que la chica se fue de la casa y no volvió, por lo que decidieron acudir a la policía.

Puede interesarte

Ads