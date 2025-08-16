Personal policial y efectivos de la Sub DDI Baradero- San Pedro informaron que tras varios días de búsqueda encontraron a Gerónimo Verón, el joven de 21 años que no regresaba a su casa desde el lunes.

El joven fue encontrado en buen estado de salud este sábado por la tarde, alrededor de las 13.00, cuando caminaba en el ingreso a San Pedro por ruta 1001, a la altura de Río Tala.

Verón había sido denunciado como desaparecido por su familia luego de no tener novedades sobre él desde hacía cinco días cuando se fue junto a un amigo a trabajar de vendedor ambulante a la localidad de Garín, partido de Escobar.

Tras activar el protocolo oficial de búsqueda, la policía inició con la investigación que incluyó rastrillajes en distintos caminos rurales, callejones y rutas cercanas a San Pedro para dar con el paradero del joven.

Finalmente, tras hallarlo se dio aviso a la familia y a la Fiscalía interviniente en el caso. Por su parte, el joven fue trasladado a la dependencia policial para una revisión médica y el resto de las diligencias de rigor correspondientes.

