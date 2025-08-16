Apareció Gerónimo Verón, el joven de San Pedro que había ido a Garín y no volvía a su casa desde el lunes
El joven de 21 años, que estaba desaparecido desde hacía cinco días, fue hallado en buen estado de salud este sábado por la tarde cuando caminaba por ruta 1001, a la altura de la localidad de Río Tala.
Personal policial y efectivos de la Sub DDI Baradero- San Pedro informaron que tras varios días de búsqueda encontraron a Gerónimo Verón, el joven de 21 años que no regresaba a su casa desde el lunes.
El joven fue encontrado en buen estado de salud este sábado por la tarde, alrededor de las 13.00, cuando caminaba en el ingreso a San Pedro por ruta 1001, a la altura de Río Tala.
Verón había sido denunciado como desaparecido por su familia luego de no tener novedades sobre él desde hacía cinco días cuando se fue junto a un amigo a trabajar de vendedor ambulante a la localidad de Garín, partido de Escobar.
Tras activar el protocolo oficial de búsqueda, la policía inició con la investigación que incluyó rastrillajes en distintos caminos rurales, callejones y rutas cercanas a San Pedro para dar con el paradero del joven.
Finalmente, tras hallarlo se dio aviso a la familia y a la Fiscalía interviniente en el caso. Por su parte, el joven fue trasladado a la dependencia policial para una revisión médica y el resto de las diligencias de rigor correspondientes.
