Alrededor de las 11.00 de la mañana fue hallado en Baradero el Toyota Etios blanco que un delincuente robó cuando lo dejaron estacionado y en marcha en la zona de Lucio Mansilla y Belgrano.

Policía Científica practicaba las pericias en el vehículo, que fue abandonado luego de que el robo quedara registrado en las cámaras de seguridad de un comercio cercano.

La víctima se había bajado a hacer unas compras y dejó el auto en marcha sobre Mansilla. A los pocos minutos, un Volkswagen rojo apareció en escena y de ese vehículo descendió el delincuente.

El Gol se fue y el ladrón cruzó la calle para instantes después subirse al Etios y escapar de la zona para finalmente abandonar el coche robado en la zona urbana de la ciudad de Baradero.

Tras las pericias que llevó adelante el persona de Policía Científica que conduce Mariana Águila, el vehículo era puesto a disposición de la Justicia para ser restituido a su propietario.

