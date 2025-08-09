Durante la mañana de este sábado, alrededor de las 7.30, un delincuente robó un automóvil en la intersección de Lucio Mansilla y Belgrano.

El vehículo, un Etios blanco, estaba estacionado con las balizas puestas, ya que su propietario bajó a un comercio a realizar compras.

Las cámaras de seguridad de la zona registraron el momento en el que la víctima deja su automóvil e ingresa al negocio.

Un hombre, vestido de negro, ve la situación, cruza de vereda y aguarda hasta que no haya nadie en la calle para subirse al auto y llevárselo.

"El ladrón se baja de un Gol rojo, que sigue por Lucio Mansilla", refirió una vecina a La Opinión.

Policía Científica fue vista a metros de la zona del robo.

El damnificado radicó la denuncia y personal de Policía trabaja para dar con el paradero del vehículo.

