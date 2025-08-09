[VIDEO] Delincuente robó un auto que estaba estacionado y con las balizas puestas en Lucio Mansilla y Belgrano
Ocurrió durante la mañana de este sábado. El dueño del automóvil bajó a un comercio a realizar compras. El malviviente fue captado por las cámaras de seguridad de la zona. Policía trabaja para dar con el paradero del vehículo.
Durante la mañana de este sábado, alrededor de las 7.30, un delincuente robó un automóvil en la intersección de Lucio Mansilla y Belgrano.
El vehículo, un Etios blanco, estaba estacionado con las balizas puestas, ya que su propietario bajó a un comercio a realizar compras.
Las cámaras de seguridad de la zona registraron el momento en el que la víctima deja su automóvil e ingresa al negocio.
Un hombre, vestido de negro, ve la situación, cruza de vereda y aguarda hasta que no haya nadie en la calle para subirse al auto y llevárselo.
"El ladrón se baja de un Gol rojo, que sigue por Lucio Mansilla", refirió una vecina a La Opinión.
El damnificado radicó la denuncia y personal de Policía trabaja para dar con el paradero del vehículo.
