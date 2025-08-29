El Concejo Deliberante tuvo una corta sesión este jueves, la última antes de las elecciones legislativas del 7 de septiembre que renovará la mitad del cuerpo.

El orden del día tenía dos proyectos de ordenanza del concejal y candidato a renovar en mitad del mandato Martín Rivas, que fueron enviados a comisión y que estaban acompañados de comunicaciones vinculadas a los mismos temas que el edil pretendía tratar sobre tablas, pero el resto de los presidentes de bloque decidió pasar a archivo.

Los únicos dos expedientes que se trataron sobre tablas fueron también iniciativas de Rivas, ambas destinadas a pedir informe al Ejecutivo: uno sobre la implementación de la Semana Contra la Ludopatía Infantojuvenil y otra sobre el control de caballos sueltos.

Durante el tratamiento de los proyectos, Rivas tuvo una discusión con el presidente del HCD, Pablo Vlaeminck, y con el concejal de Fuerza Patria Juan Cruz González, cuando le pidieron que se explayara sólo sobre los temas del expediente y evitara llevar su alocución hacia la campaña electoral.

La sesión duró poco más de 20 minutos, tras lo que los concejales se retiraron del recinto.

Entre los ediles que buscan el 7 de septiembre renovar la banca se encuentran, además de Rivas, las edilas de Fuerza Patria Candelaria Cuscuela y Rita Leguizamón.

