El sábado en Sin Galera la consigna fue: ¿cómo pasabas tus 25 de Mayo cuando eras chiquito? Muchos fueron los oyentes que se sumaron enviando sus audios a nuestro WhatsApp para participar por pastelitos de El Tete y tortas fritas y bolas de fraile de Panadería San Martín.

Una de las ganadoras fue Andrea que respondió al llamado de Lilí Berardi y se llevó los pastelitos a elección de El Tete. Ella dijo:

“Yo en los actos, como tenía en aquel tiempo rulitos y era media morocha, ¿quién era? La que vendía pasteles, la morochita. Y yo odiaba que me pintaran la cara con un corcho que hasta a veces me quemaba la piel porque era a último momento pintar y yo no quería. Y siempre me tocaba hacer la negrita, la negrita. ¿Y qué hacía yo? Era tanta la bronca que me agarraba, que decía: ‘Sí, sí’, pero llegado el momento la negrita que vendía pasteles o se comía los pasteles o no salía al acto”, comentó y agregó:

“Entonces esa era mi venganza, llegar hasta el último momento del acto y no salir. ¿y qué hacía? detrás del telón me comía los pasteles. Esos son recuerdos que nunca voy a olvidar”.

Por otro lado, la segunda ganadora fue Cecilia que se llevó las tortas fritas y bolas de fraile de Panadería San Martín. En su audio respondió:

“Mis 25 de mayo cuando era chica lo que más me gustaba era bailar en la escuela, llevar mi pollera de paisana, llevar torta frita o pastelitos y ahora lo sigo disfrutando. Lo disfruté con mis hijas y ahora con mis nietitos”.

¡Felicidades para las dos!

Y si nunca ganaste, no dejés de participar de los sorteos que tenemos preparados para vos. Todos los sábados en Sin Galera premiamos a nuestros oyentes con diversos regalos ¡A estar atentos!