Ana Tiramonti: “No vamos a gobernar para Salazar, nuestro compromiso es con cada ciudadano”

La concejala Ana Tiramonti encabeza una lista del PRO para las elecciones legislativas 2021 cuyos oponentes esbozan es funcional al intendente, Cecilio Salazar, y aseguró que no es cierto: “Nosotros no vamos a gobernar para Cecilio Salazar. Nuestro compromiso es con cada ciudadano. Nuestra labor es legislar. Que digan lo que digan. Yo no me metí en su lista, él no se metió en la nuestra, ni tampoco nunca nos quiso arrastrar, nos dio libre elección y se le dio a cada uno de ellos también”.

“¿Yo no voy a poder tener dialogo con el intendente? Ellos lo tuvieron, no sé. Ellos son el Partido Fe, nosotros somos Juntos por el Cambio. Digamos, ¿vamos a ser tan egoístas de algo que gestione el intendente, que traiga para San Pedro, de no apoyarlo?”, dijo en Radio Cuarentena la primera precandidata quien ocupa una banca de Juntos por el Cambio en el Concejo Deliberante y se autodenomina representante de ese frente a nivel nacional y provincial pero oficialista del Jefe Comunal en San Pedro.

La docente sostuvo que si bien ella es la “primera candidata”, es “todo un equipo” para afrontar “una elección difícil, bisagra e importante”. Y aseguró: “Nuestro proyecto es formar un equipo para el 2023. Cuesta mucho que las personas quieran figurar en una lista, eso nos costó, pero no deja de que tengamos el apoyo y el trabajo fuera de los que formamos la lista. El trabajo y el apoyo que tenemos de diferentes personas, de diferentes sectores y bueno eso nos re contra entusiasmó para seguir adelante”.

“El intendente es quien decidió correrse y hacer un acuerdo con el Frente de Todos” Ana Tiramonti

Respecto de los “objetivos” de la lista que lidera recalcó que son “compromiso, esfuerzo y entrega absoluta”. “Son los valores que nos definen a todos los que día a día queremos el cambio en San Pedro y el cambio en la provincia de Buenos Aires. También el trabajo en equipo para cada ciudadano, para San Pedro y para la provincia de Buenos Aires”, añadió.

En la interna la nómina de Tiramonti competirá contra las de Diego Lafalce y Guillermo Sancho: “Con Diego venimos trabajando y hubo unas primeras reuniones que quisimos conformar todos juntos en donde no hubo acuerdo. Nos sentíamos que compartíamos los mismos objetivos, por ahí tenemos otra mirada de la política. Esto tampoco es una guerra, las internan acomodan. El que gana, ganará, y el que pierde formará parte también del equipo porque es así”.

Tiramonti recordó las elecciones del 2015 que fue cuando “empezó todo” y el PRO enfrentó en las PASO al Partido Fe del intendente: “Cecilio hizo un acuerdo con el radicalismo, con Mario Barbieri. Así que era un elefante contra una hormiguita la pelea. Hicimos una re buena elección, triunfó Cecilio Salazar, había un acuerdo y fuimos. La lista se unificó de los tres sectores. Estaba el PRO, estaba el radicalismo y estaba el Partido Fe”.

“Santilli es un tipo súper agradable y muy abierto” Tiramonti

“La elección fue terrible, siete concejales. En 2019 esa alianza se siguió y es así que está conformada ahora”, agregó la edila quien aclaró que su grupo sigue en Juntos porque no se fue “del espacio”, como sí Salazar: “El intendente es quien decidió correrse y hacer un acuerdo con el Frente de Todos. Nosotros seguimos en Juntos y estamos en el mismo lugar donde los ciudadanos de San Pedro nos dieron su voto para poder ocupar una banca”.

Su precandidatura está alineada con Diego Santilli quien encabeza la nómina para diputados en la Provincia de Buenos Aires: “Tuve la oportunidad de conocerlo personalmente, es un tipo súper agradable y muy abierto. La verdad como que el encanto que me dio es la apertura y las ganas de acompañarnos y también de el de levantar la provincia de Buenos Aires y de cada ciudad”.

Ana Tiramonti reconoció que se inclinó por el vicejefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires porque “venía trabajando con Cristian Ritondo y Matías Ranzini” y que Facundo Manes es más del “radicalismo”. Sobre María Eugenia Vidal, que es precandidata a diputada nacional por Capital Federal, opinó: “Fue muy buena decisión que se vaya, creo que hay otras aspiraciones. Vidal quizás también pueda conducir la Ciudad de Buenos Aires si (Horacio Rodríguez) Larreta va como presidente”.